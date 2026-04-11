越南电动车市场提速，燃油车保持增长势头

越通社河内——2026年第一季度，越南摩托车市场出现显著进展。尽管向电动车转型的趋势强劲提速，但燃油摩托车仍维持稳定的增长势头。



越南摩托车制造商协会（VAMM）主席有井早矢香（Sayaka Arai）表示，包括越南本田、越南雅马哈、越南比亚乔、越南三阳（SYM）和越南铃木在内的5家会员单位，在2026年第一季度的总销量达到729121辆，较2025年同期增长8.3%。这表明尽管政策和技术趋势发生变化，消费者对个人交通工具的需求依然处于高位。



今年首季度摩托车市场的增长被归因于多种因素，包括经济复苏、农历新年假期后出行需求增加，以及各厂商持续推出优惠和刺激消费计划。除了传统车型外，电动化趋势也逐渐出现在产品目录中，多款电动车型推向市场，显示出摩托车行业向环保方向的转型。



值得注意的是，在多个地方，特别是河内市正在部署限制并逐步在内城区域禁止使用化石燃料摩托车的路线图的背景下，燃油摩托车销量仍呈现增长势头。根据该计划，从2026年7月1日起，燃油摩托车将在1环路内实行限时通行，随后在未来几年扩大至其他区域。



然而，实际表明，燃油摩托车市场仍占据主力地位，特别是在郊区和省份，这些地区的电动车配套基础设施尚未完善。在转型阶段，由于便利性、合理的初始成本和长期使用习惯，消费者仍优先选择传统车型。



与此同时，电动摩托车市场正出现需求强劲爆发的迹象。2026年4月3日，VinFast宣布仅在3月内就收到了超过13.5万份订单，并交付了超过9.3万辆电动摩托车，创下历史新高。



VinFast越南市场电动摩托车总监黄河表示，3月份创纪录的订单量充分证明了向绿色交通转型的趋势，消费者越来越关注运行成本和环境因素。企业正在加大生产力度，同时完善充电桩和换电基础设施，以满足未来不断增长的需求。



尽管如此，专家认为，从燃油车向电动车的转型可能不会一蹴而就，而是需要更多时间来完善充电网络、配套生态系统并改变消费习惯。在短期内，这两个细分领域将继续并行发展。（完）

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