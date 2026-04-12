在雄伟的西北部森林之间，莱州省是20个民族同胞聚居的地方，每个民族都有独特的文化色彩。在融入发展时期，莱州人民依然坚持保护和弘扬先辈留下的文化价值和遗产，将文化转化为内生力量，为祖国极西地区的发展奠定坚实基础。

在人民的共同努力下，莱州省金水河乡的金水河村成为了"2025年最佳社区旅游目的地"，此前曾荣获2023年东盟社区旅游奖。木屋、芦笙、舞蹈和美食等得到保护和弘扬的特色文化，如今已成为旅游品牌，随着游客的脚步将苗族文化传播得更远。

莱州省金水河乡金水河村村长 王阿井："来我们村的游客可以体验传统手工艺，欣赏由苗族人亲手制作的色彩斑斓的服装，品尝地道的山区美食。还可以探索迷人的景点，如三百年的古墙、马拐堂塔、心形塔。"

莱州的傣族人约占总人口的33%，他们以颇具特色的群舞、天曲、天琴等文化而自豪。在现代生活节奏中，傣族世代坚持保护和传承家乡的文化特色。在申渊乡，天曲天琴俱乐部为热爱民族文化的青少年开设了暑期班。通过实践课，歌声和舞蹈得以复兴，传播了自豪感和保护民族文化遗产的意识。傣族人以这种方式培育、传递火种，让民族特色在国际融入时期永远闪耀，为莱州多姿多彩的文化画卷锦上添花。

莱州省申渊乡天曲天琴俱乐部成员 王氏香："我们教孩子们唱歌、跳舞、弹奏乐器，是为了将来当我们老去时，孩子们依然能保护民族的文化之美。"

莱州省申渊乡苍芒村居民 农氏芳莺："能学习天舞、唱傣族民歌，我非常高兴。我希望将来能把它们教给朋友们，让大家都热爱自己的民族文化。"

在沱江流入越南的边境土地上，哈尼族人坚持保护和弘扬本民族的独特文化特色。2025年6月27日，越南文化体育旅游部颁布第2175号决定，正式将哈尼族的车家歌和哈尼群舞表演艺术列为国家级非物质文化遗产。这不仅是对遗产的弘扬，也为祖国极西地区开辟了与可持续文化保护相结合的旅游发展方向。

莱州省秋龙乡党委书记 阮长江："哈尼族的车家歌和哈尼群舞表演艺术被公认为国家级非物质文化遗产，这是莫大的自豪，肯定了哈尼族同胞保护文化的努力。"

从莱州省委第04号决议到基层实践，传统文化价值正在复苏并闪闪发光。在当今国际融入的潮流中，热闹迎客的金水河村、申渊乡歌声悠扬的天曲课堂、边境秋龙乡绚丽的哈尼族节日，共同描绘出一幅充满活力而又富有浓郁特色的莱州美丽画卷。保护文化不仅是守护过去，更是为未来播种，让芦笙的声音、群舞的舞步、民族的歌声在新生活的节奏中，永远在西北部森林间回荡。（完）