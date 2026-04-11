同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔省鸟栖国家公园正积极推进湿地生态系统的可持续“复苏”。科学合理的水文调控被视为关键因素，有助于当地动植物群落逐步恢复与发展。该区域不仅承担着蓄水与调节水源的重要功能，也为地方经济社会的可持续发展提供坚实支撑。

鸟栖国家公园总面积约7300公顷，是一处具有重要生物多样性价值的生态区域，栖息着数百种珍稀植物、水鸟及水生生物。然而，过去为防范森林火灾，公园长期在各分区维持高水位，导致水体滞留、有机污染加剧、溶解氧含量下降，对水生生物及植被生长造成不利影响。

湄公河研究与保护基金（MCF）代表李文利：“要恢复湿地生态系统，首要在于科学调控水文制度。过去，包括鸟栖国家公园在内的同塔平原呈现典型的季节性水文特征——旱季干涸、雨季泛洪。只有恢复这一自然节律，生态系统与植被群落才能实现自我修复与良性繁衍。”

近三年来，鸟栖国家公园持续推进多项生态修复措施，包括有序开展控制性草地燃烧以清理地表植被、清除外来入侵物种，并结合季节变化科学调节水位，不再全年维持高水位。这些举措被认为是推动生态系统逐步恢复与提升的关键支点。

胡志明市国家大学自然科学大学讲师陈哲博士：“同塔平原原始生态呈现“旱—涝交替、淡水—酸水更替”的自然规律。一些适应酸性水环境的植物重新出现，表明生态环境正逐步回归历史自然状态，这也是生态修复取得成效的重要体现。”

鸟栖国家公园副园长裴清峰：“公园已按照自然规律实施水位管理——汛期引水入园，旱季适时排水，从而保障生态系统的正常运行。目前，生态恢复成效明显，野生稻及多种特有植物群落已逐步恢复。”

与此同时，科学的水文调控也为白千层林生态系统的复苏提供了有力支撑。同塔平原湿地特有的多种水生生物在此重新出现，多种珍稀鸟类也将该区域作为停歇、觅食与繁殖的重要栖息地。这些积极变化，标志着该地区湿地生态系统的可持续“复苏”已取得阶段性显著成效。（完）