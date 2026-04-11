胡志明市海洋旅游：释放潜力,助力腾飞

胡志明市是越南的经济引擎、最具活力的旅游目的地之一，每年接待游客超过3000万人次。与平阳省、巴地—头顿省合并后，胡志明市，打造出一个全新的超级城市，充分发挥整个区域的综合优势。特别是，胡志明市旅游业正迎来实现突破的“黄金机遇”。尤其是，海洋旅游不再只是设想，而成为这座城市崭新的亮点。

目前，胡志明市正集中资源投资于交通基础设施，确保区域联通的同步与统一。

金沙旅游公司总经理阮太平：“我期待随着交通网络投入运行、隆城—油曳高速公路扩建以及隆城国际机场启用，大量来自各省市乃至国际游客将涌向湖禅。目前，为了迎接新的客源，我们正在完善基础设施、产品套餐和服务质量，以做好游客服务。”

巴地—头顿旅游业正强劲转型，向多元化方向发展——涵盖生态旅游、文化心灵旅游以及海上体育旅游等。

北中南本越旅游有限公司总经理陈廷辉：“从一家旅行社的角度来看，三地合一是一个巨大的机遇，将推动新胡志明市实现跨越式、快速发展。我相信，在不久的将来，游客数量以及旅游收入、利润都增加，因为游客可以在这座城市里体验三地的全部旅游产品。”

胡志明市和头顿在2025年世界旅游大奖中荣获多项重要奖项。特别是，头顿首次获得“2025年亚洲领先海滨度假城市”称号，体现了其在基础设施建设、度假产品开发以及游客体验提升等方面取得的成果。

胡志明市头顿坊副主席陈氏碧云：“我们充分发挥头顿坊海滩资源优势，加强海滩管理，优先服务本地游客，并逐步迎接外地游客。同时，致力于打造友好型旅游环境，倡导‘人人都是旅游使者’，以热情、文明的态度接待游客，并主动介绍当地景点和打卡点。此外，头顿坊还加强对占道经营和海滩流动摊贩的整治，营造良好的旅游环境，为居民和企业发展旅游空间和产品创造最佳条件。”

胡志明市龙海乡党委书记黄山俊：“龙海拥有超过15公里海岸线，大多数旅游项目集中于此。边和—头顿高速公路以及头顿—龙海—湖禅沿海公路的联通，为连接区域内外各旅游区做出贡献。目前，政府已批准龙海乡国家级旅游项目规划，因此在2025—2030年任期内，我们将集中资源发展旅游和商业项目，充分发挥当地潜力与优势，推动经济社会发展，并尽最大努力发挥胡志明市的海洋优势。”

地理与经济的融合，正在打造一个前所未有的海洋超级都市。随着交通基础设施的不断完善以及国际品牌定位的持续推进，胡志明市海洋旅游正迎来腾飞的关键时期，有望在不久的将来将这一东部沿海地区建设成为亚洲综合性旅游中心。（完）