越南国会立法工作连续开展 任期之间无间断

第十六届国会第一次会议将审议并通过8项法律草案和1项决议。这充分体现了第十六届国会的行动精神和决心。在首次会议上即通过多项修订法律草案，肯定了新一届国会的积极行动力。国会代表期望建设可行、具有建设性、范围足够广泛且能涵盖为国家发展创造条件的重大问题的法律。

河内市国会代表团代表裴怀山："我们拥有更合适、更便利的法律框架，为下一阶段更强劲的发展开辟道路、创造动力，这一点极其重要。因此，我们在第一次会议上就讨论多项法律，这也是回应全国选民期待、为国家创造'起飞跑道'的方式。"

国会代表们坦率、负责任的评价显示了一个贯穿始终的共同点，那就是要求继续破解体制瓶颈，提高立法工作质量。

北宁省国会代表团代表陈文林："近期，我们的立法和体制化工作取得了非常巨大和重要的成果，体现在数量和质量上。国会第十五届任期制定和颁布的法律、决议内容已及时破解困难、瓶颈和障碍，帮助政府和国家机关有效运作、积极履职。未来，国会需要进一步发挥其在体制、法律和政策制定工作中的作用。这始终是国会面临的核心、重要任务，必须以最高质量完成目标。我们有党的决议作为基础，为制定法律和政策提供方向、主张和措施。"

国会集中讨论了各项法律草案，其中包括《首都法》（修订案）；《竞赛奖励法若干条款修改补充草案》；《宗教信仰法》（修订案）。当体制瓶颈被打破，发展的洪流将被疏通。具体而言，《首都法》为河内开辟新的发展空间，而《宗教信仰法》（修订案）则巩固社会稳定基础，特别是明确规定在网络空间上的信仰宗教活动。

河内市国会代表团代表 释保严 和尚："我们高度评价起草委员会认真听取了主管部门以及民族与宗教部的意见，并吸收了人民的意见。本次的《宗教信仰法》通过后必将落到实处。"

凭借在立法工作中锐意革新的决心，以及党的决议提供的明确方向，国会有望继续完善同步、现代的体制体系，为下一阶段国家的快速和可持续发展奠定坚实的法律基础、开辟道路。（完）