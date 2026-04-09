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越南第十六届国会第一次会议：评估经济社会发展计划执行情况

根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。

会议场景 图自越通社
会议场景 图自越通社


越通社河内——根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。

在下午会议上，国会听取了关于2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况补充评估报告；2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026—2030年五年经济社会发展规划的呈文。国会经济与财政委员会主任就上述内容作审查报告。会议通过电视和广播进行现场直播，供包括选民在内的人民收听收看。

随后，国会还听取了：2026—2030年中期公共投资计划的呈文及审查报告；2026—2030年国家财政五年规划及公共债务借还计划；关于提请国会批准2024年国家预算决算的呈文；2024年国家预算决算审计报告；以及国家预算决算审查报告。

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国会副主席阮克定发表讲话 图自越通社

当天下午剩余时间，国会分组讨论以下内容：对2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况的补充评估；2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026—2030年五年经济社会发展规划；2026—2030年中期公共投资计划；2026—2030年国家财政五年规划及公共债务借还计划；批准2024年国家预算决算；2025年厉行节约、反对浪费工作；以及2025年国家性别平等目标实施情况。

此前，在第56次会议上就上述内容提出意见时，国会常务委员会基本同意政府报告的评估。在特殊背景下，面对诸多前所未有的波动与困难，在越南共产党、国会、政府及政府总理的坚强领导和有力指导下，越南经济展现出较强的韧性和灵活适应能力，在大多数领域取得了全面且突出的成果。

关于2026年前几个月计划实施情况以及2026—2030年经济社会发展规划展望，鉴于国内外形势变化，国会常务委员会建议政府特别关注若干风险，如：通胀压力、能源价格波动、贸易收支趋向于逆差、公共投资资金拨付进度未达要求，以及金融、货币和黄金市场仍存在复杂波动等。

同时，政府需继续密切跟踪世界形势变化，特别是能源市场、税收政策和国际贸易动向，全面评估其影响；制定并及时更新宏观调控情景，明确对经济增长、通胀及重大平衡关系的影响；提升预测能力和政策应对能力，支持企业实现市场和供应链多元化；增强经济韧性和竞争力；加快法律制度审查完善，推进务实高效的行政改革。(完)

越通社
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关于革新立法与执法工作的第66号决议

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越南—新纪元

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