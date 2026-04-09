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老挝设宴欢迎越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团

据越通社特派记者报道，4月9日下午，在老挝传统新年充满热闹与喜庆的氛围中，正在对老挝进行正式访问的越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团成员一同参加了拴线仪式。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在宴会上发言。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀在宴会上发言。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，4月9日下午，在老挝传统新年（Bunpimay）充满热闹与喜庆的氛围中，正在对老挝进行正式访问的越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团成员一同参加了拴线仪式。

拴线仪式是老挝人民由来已久的一项传统习俗， 其体现了老挝人民的好客之情，并在新年之际向朋友送上美好祝福。该仪式也体现了老挝党和国家领导人对陈锦秀同志及越南高级代表团的珍视和情谊。

随后，越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团出席了由老挝中央书记处常务书记维莱·拉坎丰主持的欢迎宴会。

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欢迎宴会现场。图自越通社

老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在宴会上发言时，高度评价了4月9日上午会谈取得的成果。维莱·拉坎丰相信，在两党、两国的高度决心和两国人民的同心协力下，越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系将继续强劲发展，为各自国家的建国卫国事业，以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。维莱·拉坎丰同时相信，陈锦秀此访将为维护双边关系作出极其重要的贡献。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在活动上发表讲话时表示，越南党、国家和人民始终尽己所能，与老挝党、国家和人民携手并肩、一道同行、分享、陪伴和维护两国人民之间的紧密情谊和忠诚不渝的关系，不断培育双方关系日益牢固、深入并开花结果。

这是越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝进行正式访问之旅的最后一项活动。同日晚，陈锦秀及代表团离开万象瓦岱国际机场，圆满结束对老挝的正式访问。（完）

越通社
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