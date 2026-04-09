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不断夯实越柬两国政治互信基础

应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。

越共中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社

越通社河内——应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。

越通社驻金边记者在访问前夕采访柬埔寨人民党中央对外部第一副主席兼发言人索斯亚拉（Suos Yara）。索斯亚拉强调，此访具有深远的外交和政治意义，有助于为两党、两国和两国人民的利益增进政治互信和相互了解。

索斯亚拉表示，陈锦秀此次访问体现了两国高层领导在党和国家层面上的相互重视，并继续落实今年2月两党高层会议上达成共识的各项内容。其中，2025-2027年阶段被确定为两党和两国之间广泛深入且具有方向性的合作阶段。

在柬埔寨人民正准备迎接传统新年之际，此次访问还具有文化意义，有助于巩固双方的传统友谊和相互理解。索斯亚拉表示，继今年2月越共中央总书记苏林对柬埔寨进行正式访问之后，陈锦秀此次访问将继续深化两国之间的互信和相互了解。

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柬埔寨人民党中央对外部第一副主席兼发言人索斯亚拉。图自越通社

他还认为，陈锦秀选择柬埔寨和老挝作为其首次出访的国家，体现了对越柬、越老传统友谊以及三国三党关系的重视，同时彰显了在共同合作计划中的密切协调。

索斯亚拉强调，柬越关系是悠久的历史友好关系，经过历代领导人培育，源于诺罗敦·西哈努克太皇时代，并在洪森亲王和洪玛奈亲王的领导下继续得到巩固。柬埔寨始终视越南为好邻居、真诚且经常相互支持的朋友。

索斯亚拉表示，传统友谊需要继续面向未来发扬光大，构建可持续和系统性的政治互信基础。双方需要加强从中央到地方、特别是边境省份各级的协调，同时推动两国年轻一代参与切实的合作活动，为两国经济发展和人民生活带来利益。（完）

柬埔寨皇家学院（RAC）政策分析师希恩森

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在越共中央总书记苏林率领越南高级代表团对柬埔寨进行国事访问前夕，柬埔寨皇家学院（RAC）政策分析师希恩森向越通社驻金边记者分享了关于此次访问的重要意义及期待。

越通社
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