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第十六届国会第一次会议：更好地保障人民获得法律援助的权利

在第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月9日上午听取了关于《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》等法案的呈文和相关审查报告。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内——在第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月9日上午听取了关于《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》等法案的呈文和相关审查报告。

提高法律援助活动的质量和效率

司法部长黄青松在作有关《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》呈文时表示，制定该法案的目的是克服2017年《法律援助法》存在的一些局限和不足；更好保障人民获得法律援助的权利，使之符合国家经济社会形势和条件；提高法律援助工作的专业性和效率；大力应用数字技术；满足司法改革、行政改革以及现行两级地方政府模式的要求。

相关审查报告显示，国会法律与司法委员会及国会其他机构赞同对《法律援助法》若干条款进行修改补充，旨在将党的主张、路线制度化，提高法律援助活动和法律援助国家管理工作的质量和效率；克服现行法律执行实践中的障碍、局限和不足，进而确保法律体系的统一性和一致性，更好地保障人民获得法律援助的权利，提高法律援助工作的专业性和效率，大力应用数字技术，满足司法改革、行政改革以及现行两级地方政府模式的要求。

补充数字平台上必须公开的强制性信息

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会议现场。图自越通社

司法部长黄青松在作关于《信息获取法（修正案）》草案的呈文时表示，修订该法旨在继续将党的关于广泛发扬社会主义民主、人民当家作主权利、保障公民信息获取权的主张、路线制度化；增强国家行政机关、公立事业单位活动中的问责性、公开性和透明度，有助于预防和打击腐败、消极及浪费现象。同时，满足公民日益增长的信息获取需求；使信息提供形式多样化，并与推进行政手续改革、数字化转型、建设数字政府、数字公民以及机构调整后的组织模式背景相结合。确保与越南为成员国的相关国际条约的兼容性；确保与相关法律、决议，特别是近期国会颁布的新法律、决议之间的统一性和一致性；满足当前立法思维革新和立法技术的要求。

相关审查报告显示，国会法律与司法委员会基本赞同该法案的内容；建议继续研究完善若干内容，涉及将适用范围扩大到其他使用国家预算、公共财政、公共财产的组织，如政治—社会组织、党及国家交付任务的群众性协会等，以保障满足公民日益增长的信息获取需求。

此外，继续核查、研究、补充数字平台上必须公开的强制性信息；公民不得获取及有条件获取的信息，以确保与现行法律的衔接，并更好保障公民的信息获取权。继续核查、修订法律草案若干内容，使之按概括性、原则性的规定方向，并授权政府制定详细规定和施行指导，以正确落实立法思维革新的要求。（完）

越通社
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