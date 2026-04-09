古巴国家主席祝贺苏林同志当选越南国家主席

越通社河内 ——越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。
古巴国家主席在其X平台账号上发文，重申了进一步推动两国之间的历史性和特殊兄弟情谊、团结与合作关系的良好意愿和坚定承诺。（完）
越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。
越通社河内 ——越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。
古巴国家主席在其X平台账号上发文，重申了进一步推动两国之间的历史性和特殊兄弟情谊、团结与合作关系的良好意愿和坚定承诺。（完）
陈锦秀重申，越南党和国家坚定不移重视并将巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于最优先地位，同时强调这是两国民族的宝贵财富，是客观规律，是保障各自国家可持续发展的巨大力量源泉，是维护地区和平、稳定与发展的重要因素。
据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。
越通社特派记者报道，4月9日上午，老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央委员会总部举行隆重仪式，欢迎越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝进行正式访问。
据越南外交部公告，应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。
越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团抵达老挝万象瓦岱国际机场，开始应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，对老挝进行正式访问。
根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。
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4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率越南高级代表团离开首都河内，启程对老挝人民民主共和国和柬埔寨王国进行正式访问。
4月7日，中国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯和印度等国际和地区媒体发表了文章，对越南第16届国会选出国家骨干领导职位给予了积极评价。
日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。
4月8日下午，老挝驻越南大使馆在河内隆重举行佛历2569年传统新年庆祝活动。
越南欢迎美国和伊朗于4月7日刚达成的停火协议，这是缓解紧张局势、逐步恢复中东地区和平、稳定、安全的重要进展
2026年4月8日（星期三）下午，第十六届国会第一次会议进入第三个工作日。越南国会主席陈青敏主持会议。
第十六届国会第一次会议期间，4月8日下午，国会就《首都法》（修正案）草案、《竞赛奖励法若干条款修订补充》法案以及《信仰与宗教法（修订）》草案进行分组讨论。
越南第十六届国会健全主要领导班子是特别重要的政治开端，确保国家领导和治理工作连续性和稳定性。这是瑞士-越南经济论坛秘书长雷切尔·阮·伊森施密德近日接受越通社驻日内瓦记者采访时所作出的评价。
2026年4月7日，东盟高级官员会议（ASEAN SOM）在菲律宾马尼拉举行。东盟11个成员国的外交部副部长/高级官员及东盟秘书处领导出席会议。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。
4月8日，越共中央政治局在河内召开政治局关于干部工作决定公布会议。
4月7日，越共中央总书记、国家主席苏林签订了关于批准《联合国关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的决定。越南成为东南亚第一个、世界第二个批准《河内公约》的国家。
越共中央检查委员会8日在河内举行第五次会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。
越共中央政治局委员、2021-2026年任期农业与环境部党组书记、部长陈德胜同志不再参加2020-2025年任期政府直属机关党委。政治局指派陈德胜同志参加河内市委、常委会，并担任2025-2030年任期河内市委书记。