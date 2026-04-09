古巴国家主席祝贺苏林同志当选越南国家主席

越通社河内 ——越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。

古巴国家主席在其X平台账号上发文，重申了进一步推动两国之间的历史性和特殊兄弟情谊、团结与合作关系的良好意愿和坚定承诺。（完）