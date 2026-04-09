越中青年对双边关系未来发展寄予厚望

越通社河内——越南与中国是山水相连的友好邻国，两国人民在文化传统和风俗习惯上有许多相似之处，这为两国全面战略合作伙伴关系以及构建具有战略意义的越中命运共同体奠定了坚实基础。越通社驻华记者采访了两国青年代表，他们均希望未来两国继续加强各领域合作，推动双边关系不断走深走实，为两国人民带来实实在在的利益。



我期望未来越中关系在相互尊重、互相理解、互相信任和互利共赢的基础上日益得到巩固；特别是进一步扩大青年交流与合作活动。借此，两国青年将成为维护传统友谊、促进务实合作、为地区及世界和平稳定与发展做出贡献的骨干力量。 越南高平省团省委书记阮氏香绒

越南五个省市青年代表团造访广西壮族自治区南溪山医院。图自越通社

广宁省巡州坊团委书记黄明孝分享道：“我相信越中友好关系将更加紧密。因为两国青年一直尊重历史，并渴望建设一个更加发展的社会。我希望双方今后继续加强青年互访和交流活动，让他们更深入地了解彼此的历史与发展进程，共同推动越中关系日益良好发展。”



中国共青团广西壮族自治区委副书记、广西青年联合会主席左向蕾强调，在“同志加兄弟”精神的指引下，近年来越中关系日益紧密。

我们希望两国青年继续在人工智能、绿色发展、人文交流及环境保护等领域扩大合作，真正成为彼此的好邻居、好伙伴。 中国共青团广西壮族自治区委副书记、广西青年联合会主席左向蕾

来自国际青年交流学院教师周碧称，通过“追寻胡志明主席足迹红色之旅”等交流活动，两国青年不断增进互相理解，为促进两国的发展与合作作出积极贡献。她强调：“我对中越关系的未来充满信心。我希望两国青年真正成为中越友谊的继承者和共同发展的建设者，为两国及地区的未来注入更多青春活力。”（完）