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政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议

4月9日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。

Nguyễn Thị Ngọc Lý
政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。图自越通社
政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。图自越通社

越通社河内 ——4月9日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。

会议审议了以下重要内容：

政府落实中央关于2026-2030年五年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资的第18-KL/TW号结论的行动计划；长期停滞项目处理情况；政府工作条例；健全政府科技、创新、数字化转型及06号项目指导委员会常务机构。

黎明兴在作总结讲话中强调，本次会议是2026-2031年任期政府健全后，政府常务会议和政府党委常务会议召开的首次会议。在当前工作任务繁重而紧迫的情况下，政府成员要抓紧投入工作。

关于落实第18-KL/TW号结论，黎明兴明确指出，政府的行动计划必须将结论具体化，明确各部委各地区的具体工作，特别是要明确任务分工、路线图和工作进度，以推动国家快速、可持续发展。

关于处理长期停滞项目的进展情况，黎明兴表示，经排查，目前全国仍有约1500个项目存在困难和障碍。各部委和地方要完善政府关于处理长期停滞项目进展情况的报告草案，并及时提交主管部门审议；同时，就扩大长期停滞项目的对象和范围征求意见，以盘活资源用于发展，避免国家、人民和企业资源的浪费。

在指导完善政府工作条例和健全政府科技、创新、数字化转型指导委员会及06号提案常务机构时，黎明兴要求各部委、机构完善相关文件，并在下周内提交政府审议。其中，政府工作条例必须依据党和国家规定的职能、任务，同时要革新思维和工作方式，按照苏林总书记、国家主席的指示，最大限度地发挥机构运行效能、效率和效力。（完）

Nguyễn Thị Ngọc Lý
越通社
#政府总理黎明兴 #政府常务会议 #政府党委常务会议
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