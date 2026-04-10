进一步巩固政治互信 推动越柬两国各领域合作

越通社河内——继对老挝进行正式访问之后，应柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲亲王邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日率领越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。此访恰逢柬埔寨传统新年之际，有助于巩固政治互信，推动越柬各领域合作。



“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系日益走向深入



越南与柬埔寨于1967年6月24日建立外交关系。近60年来，两国人民的团结友谊在争取独立、保卫祖国和建设国家的斗争中得到培育，其中越南志愿军和专家帮助柬埔寨摆脱波尔布特种族灭绝的牺牲，成为两国团结和崇高国际精神的象征。



近60年来，两国领导和人民不断巩固睦邻友好关系。2005年，两国高层领导人一致同意发展“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系的方针，为两国关系在各领域的持续发展奠定了基础。



政治外交关系始终在两国关系总体方向中发挥核心作用。双方始终保持高层及各级别接触和代表团互访，并在各个渠道上协调组织双边合作机制。特别是，越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会年度高层会晤机制已成为两国合作关系的典范。



与此同时，双方还维持多个重要合作机制。国防安全合作继续是支柱，日益紧密和务实。双方重申不允许任何敌对势力利用本国领土损害对方国家安全的原则。两国在东盟、联合国及湄公河次区域合作等地区和国际论坛上密切协调。



经济、贸易、投资合作成亮点



经济、贸易与投资是推动越柬务实合作的动力，也是到2030年双方合作的重点。越南目前是柬埔寨的第三大贸易伙伴（仅次于中国和美国），也是柬埔寨在东盟内最大的贸易伙伴。近年来，双边贸易额平均每年约达100亿美元，仅2025年就达113亿美元。双方设定了早日将贸易额提升至200亿美元的目标。



在投资方面，越南在柬埔寨有229个有效项目，注册资金总额约29.4亿美元。柬埔寨在越南对外投资的85个目的地中位居第二（仅次于老挝），并跻身柬埔寨前五大外国直接投资来源国。越南企业为促进柬埔寨经济增长、创造就业和支持社会保障作出了贡献。



旅游合作增长强劲，2025年有近70万人次柬埔寨游客到访越南，超过122万人次越南游客前往柬埔寨。教育培训、交通运输、文化、卫生、电信及民间交流等领域持续推进，为巩固两国友谊作出贡献。



进一步推动越柬关系发展



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日对柬埔寨王国进行正式访问，这是两国关系中的一项重要事件。连同2026年4月9日对老挝的访问，这是陈锦秀在越南共产党第十四次全国代表大会之后以新职务进行的首次出访，同时也适逢越南第十六届国会完成国家领导职务选举之后，体现了越南对柬埔寨关系的高度优先。



越共中央委员、中央党部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强表示，此访是2026年2月越共中央总书记苏林对老挝和柬埔寨进行国事访问的延续，体现了对外路线落实的连续性，有助于具体化高层共识，并在地区形势复杂多变背景下加强越老柬三国合作。



越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，在访问柬埔寨框架内，双方将审议高层共识落实情况，重点推进基础设施互联互通、边境贸易、教育培训和数字化转型等领域的务实合作。（完）

越通社