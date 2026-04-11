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各国和国际组织领导继续向越南新一届领导班子致贺电贺函

值此越共中央总书记苏林当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南政府总理，陈青敏同志当选越南国会主席之际，古巴、文莱、新加坡、泰国、东帝汶、澳大利亚、韩国、日本、智利、瑞典、匈牙利等各国和政党以及各国际组织领导人纷纷发来贺电贺函。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记苏林当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南政府总理，陈青敏同志当选越南国会主席之际，古巴、文莱、新加坡、泰国、东帝汶、澳大利亚、韩国、日本、智利、瑞典、匈牙利等各国和政党以及各国际组织领导人纷纷发来贺电贺函。

古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗·鲁斯大将祝贺苏林总书记当选越南国家主席，并认为，这是对苏林同志对革命绝对忠诚和卓越领导能力的肯定。他回顾了苏林总书记于2024年9月访古之旅，并重申双方守护由菲德尔主席和胡志明主席精心培育的典范关系的决心。

与此同时，古巴共产党中央第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔相信在苏林总书记、国家主席的领导下，越南将稳步迈入民族奋发图强新纪元，同时共同培育与加强越古两国团结友谊、合作与密切相连关系。

文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚表示相信在苏林总书记、国家主席的领导下，越南今后将继续繁荣发展。他希望与越共中央总书记、国家主席苏林密切配合，进一步深化两国良好合作关系。

新加坡总统尚达曼强调，新加坡一向高度重视与越南的全面战略伙伴关系。他强调，两国在促进绿色经济和数字经济的合作关系方面有许多共同利益，希望与苏林总书记、国家主席加强配合，进一步深化双边合作关系。

东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔相信在苏林总书记、国家主席的领导下，越南继续在从发展中经济体向更加先进与活跃的经济体转型过程中取得显著进展。他再一次承诺无论是在双边层面还是在区域框架内均加强与越南的友好合作关系。

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越南国会主席陈青敏向越南政府总理黎明兴赠送鲜花表示祝贺。图自越通社

韩国总统李在明对韩越两国在政治、经济、文化和民间交流等领域的关系蓬勃发展感到高兴，并相信在苏林总书记、国家主席的领导下，越南将继续实现可持续发展，韩方希望与越南在发展道路上继续并肩同行。

日本自民党总裁、首相高市早苗认为，近年来，日越全面战略伙伴关系不断良好发展，并希望与苏林总书记、国家主席紧密配合，进一步加强两国的关系。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）代理秘书长佩德罗·曼努埃尔·莫雷诺、瑞典共产党、联合国教科文组织（UNESCO）总干事哈立德·阿纳尼、匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛、智利共产党主席劳塔罗·卡莫纳、国际电信联盟（ITU）秘书长多琳·博格丹·马丁向越南领导人发来贺信。

值此机会，古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯、新加坡总理黄循财和泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔分别向越南政府总理黎明兴发来贺电贺函。

澳大利亚外交部长黄英贤、委内瑞拉外交部长伊万·吉尔和克罗地亚外交和欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼致信祝贺黎怀忠再次被任命为越南外交部长。（完）

越通社
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