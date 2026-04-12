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越南政府总理黎明兴：实现国家治理方式现代化，建设服务型行政体系

4月12日上午，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在河内出席了由中央公安党委、公安部举办的社会治安行政管理警察力量传统日80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。

政府总理黎明兴出席社会治安行政管理警察力量传统日80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。图自越通社
政府总理黎明兴出席社会治安行政管理警察力量传统日80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。图自越通社

越通社河内——4月12日上午，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在河内出席了由中央公安党委、公安部举办的社会治安行政管理警察力量传统日80周年纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。

出席活动的有越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，公安部部长梁三光大将。越共中央总书记、国家主席苏林发来贺信并赠送花篮。

政府总理黎明兴代表党和国家领导人，向社会治安行政管理警察力量授予胡志明勋章，并向社会治安行政管理警察局授予一级保卫祖国勋章。

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黎明兴代表党和国家领导人，向社会治安行政管理警察力量授予胡志明勋章，并向社会治安行政管理警察局授予一级保卫祖国勋章。图自越通社

黎明兴在活动上发表讲话，强调在过去的80年里，社会治安行政管理警察力量取得了许多特别出色的成绩和战功。在抗战时期，该力量出色地完成了居民组织与管理工作；维护秩序，控制和掌握对象，为巩固后方、保护革命成果、保卫人民生活、推动民族解放和国家统一事业作出了有力贡献。

黎明兴表示，国家统一后，社会治安行政管理警察力量为恢复社会秩序、巩固国家治理基础、维护政治社会稳定、与其他力量一道挫败敌对反动势力的破坏阴谋和活动，作出了重要贡献。

黎明兴特别指出，近年来，在中央公安党委、公安部的指导下，社会治安行政管理警察力量在国家数字化转型进程、现代化管理方式和国家行政体系方面创造了突出且具有战略意义的印记，为国家发展注入了新动力。成功建设国家人口数据库、部署芯片公民身份证、电子身份识别和认证，以及为06号方案提供参谋并有效组织实施，正是这些卓越成就的体现。

黎明兴表示，社会治安行政管理警察力量已实现了向数字管理、数字治理、数字服务的基本转变；形成了基于数据连接、共享和电子认证的现代管理方式；为简化手续、减少纸质文件、节省时间与成本、提高对人民和企业的公开性、透明度、准确性和便利性奠定了基础。

黎明兴肯定地说：“这是对国家治理方式革新、建设现代行政体系、建设数字政府、数字社会、数字公民进程的巨大贡献。”

这是对国家治理方式革新、建设现代行政体系、建设数字政府、数字社会、数字公民进程的巨大贡献。

黎明兴认为，社会治安行政管理警察力量过去80年来的战功和成就是人民公安力量共同的骄傲。他相信并期望，凭借光荣的传统、本领、智慧、意志和奉献精神，社会治安行政管理警察力量将继续发挥先锋、模范、带头作用，取得更多出色的成绩，出色完成被交付的各项任务；为坚决维护国家安全、保障社会秩序和安全、实现国家治理方式现代化、建设服务型行政体系、服务国家快速可持续发展作出贡献。（完）

越南政府总理范明政。图自越通社

越南政府总理关于加快实施06号提案的指示

越南政府总理范明政近日签署了第07/CT-TTg号指示，要求各部委、行业和地方在2025年及后续几年加快实施《2022-2025年发展人口数据、身份识别和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》（简称06号提案）。

越通社
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