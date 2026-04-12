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提升青年一代对越中传统关系的认识

越通社驻北京记者报道，4月12日，越南驻中国大使范清平在北京会见了中国共青团中央书记处第一书记阿东。

越南驻中国大使范清平（左）会见中国共青团中央书记处第一书记阿东。图自越通社
越南驻中国大使范清平（左）会见中国共青团中央书记处第一书记阿东。图自越通社

越通社北京——越通社驻北京记者报道，4月12日，越南驻中国大使范清平在北京会见了中国共青团中央书记处第一书记阿东。

双方高度评价在两党两国最高领导人的战略引领下双边关系取得的各方面成就，其中，民间交流以及由越共中央总书记苏林和中共中央总书记、中国国家主席习近平于2025年4月习近平主席对越南进行国事访问期间启动的“红色研学之旅”青年项目框架内的各项活动是突出的亮点。

范清平大使强调，在越南共产党中央总书记苏林即将对中国进行国事访问之际，两国高层领导人会见正在中国参加第九届“红色研学之旅”活动的青年，充分体现了最高领导人对培育两国青年一代继续继承革命先辈传统的高度重视，同时也为两国青年在科技、创新创造等领域深化合作、服务各自国家发展目标、共同应对挑战注入强劲动力；并对两国青年一代在实现两党两国既定愿景和发展目标的进程中相互陪伴、相互支持充满信心。

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双方代表合影。图自越通社

中国共青团中央书记处第一书记阿东表示，愿同越南驻华使馆及越方有关部门加强协调配合，继承和发扬既有成果，组织好两国青年、青年学者和青年企业家之间的友好交流活动，推动两国青年一代在双边和多边框架下在培训培养、科研、社会文化和创新创业等领域开展务实合作，共同为推动两国关系持续积极稳定发展作出贡献。

双方一致同意保持并更加有效发挥越南驻华使馆与中国共青团中央之间的协调机制作用，继续在下一阶段丰富开展代表团交流活动，特别是组织好越南青年赴中国各地开展“红色研学之旅”活动，共同落实两国高层领导人达成的重要共识，在民间交流领域不断取得新突破，为进一步深化全面战略合作伙伴关系、推动具有战略意义的越中命运共同体建设行稳致远作出积极贡献。（完）

越通社
#越南驻中国大使 #范清平 #中国共青团中央书记处 #第一书记 #阿东 中国 越南
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