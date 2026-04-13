☀️越通社早安咖啡（2026.4.13）

贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议召开。越共中央总书记、国家主席苏林出席。图自越通社

越通社河内——·4月13日上午，越共中央政治局、中央书记处在河内举行了研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议的全国会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。阅读全文



·越南财政部称，由越南财政部副部长陈国方为首的越南代表团刚以线上方式出席了第30届东盟财长会议（AFMM）、第13届东盟财长与央行行长会议（AFMGM）及相关会议。阅读全文



·据越通社特派记者报道，在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了在意大利的越南学生会及优秀留学生代表。阅读全文



·4月12日，越南民族和宗教部副部长伊通（Y Thông）率领的工作代表看望慰问芹苴市高棉族同胞，并向他们致以新年（Chôl Chnăm Thmây）祝福。



·在越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人对中国进行国事访问前夕，越中央委员、外交部党委副书记、常务副部长阮明羽接受了媒体记者的采访。



·2026-2031年任期之初，标志着从中央到地方干部工作的一次同步、坚决的转变。越南党、国家高层领导干部的健全，以及多个机关、地方干部的调配、轮换和任命，不仅满足了当前形势的要求，也为国家新发展阶段奠定了重要基础。

2026年越南国际旅游展赞助商受表彰。图自越通社

·2026年越南国际旅游展（VITM 2026）吸引了逾9万人次线下参展。约4500名越南及国际旅游企业代表出席并洽谈业务；达成超过2.5万场次预约及深度交流合作；现场提供约1.5万个优惠旅游行程及相关产品。上述令人瞩目的数据是组委会在4月12日下午于河内举行的2026年越南国际旅游展闭幕式上正式公布的。



·越南林同省美奈（Mũi Né）与西班牙毕尔巴鄂、哥伦比亚巴兰基亚、美国费城、中国广州等地一同被旅游平台 Booking.com评为2026年全球十大趋势目的地之一，这表明越南旅游正变得更具辨识度、更具深度与独特性。



·接受越通社驻北京记者的采访时，中国东盟中心秘书长史忠俊强调，当前中越关系发展正处于前所未有的历史机遇期。



·关于《不扩散核武器条约》（NPT）的国际研讨会近日在奥地利首都维也纳举行。各国代表、国际组织及专家学者广泛出席。此次活动由奥地利、哈萨克斯坦和瑞士代表团共同主办，旨在进行深入交流，为即将于4月底在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会做出准备。



·越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议标志着思想的重大转变：从保护转向促进，从维护转向创造性开发，使遗产在当代生活中真正焕发生机。许多地方在落实第80号决议中已取得显著进展，遗产通过新的途径得到唤醒。（完）