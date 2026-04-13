越南与斯洛伐克民间联系日益密切

越通社河内——4月12日晚，越南-斯洛伐克友好协会与越南友好组织联合会在河内举行亲切见面会，欢迎正在对越南进行正式访问的斯洛伐克政府高级代表团。热爱斯洛伐克国土人情的越南各界人士代表参加了见面会。



越南-斯洛伐克友好协会主席黎光雄明确指出，越南与原捷克斯洛伐克及当今的斯洛伐克有着逾75年的传统友好关系。这一关系正不断得到巩固与发展。越南人民始终铭记原捷克斯洛伐克和当今的斯洛伐克政府与人民在越南争取民族独立及国家建设事业中所给予的情真意切的帮助，以及在物质和精神方面的宝贵支持。



为使两国民间交流在未来更加强劲、深入且务实地发展，越南-斯洛伐克友好协会主席黎光雄建议斯洛伐克政府及有关机关继续关注并推动两国文化交流，并致力于在斯洛伐克成立“斯洛伐克-越南友好协会”。这将为双方加强配合、推动民间交流与合作活动常态化及高效化创造便利条件，符合两国日益增长的潜力与合作需求。



斯洛伐克外交部长尤拉伊·布拉纳尔表示，旅斯越南人社群是增进两国相互了解、推动务实合作的重要桥梁。旅斯越南人社群已深度融入当地社会，并通过年度文化活动和节节庆活动积极维护并推广越南文化特色。



斯洛伐克与越南的关系潜力巨大。目前，越南是斯洛伐克在东南亚地区最大的贸易伙伴，也是斯洛伐克在亚洲地区的第三大贸易伙伴。尤拉伊·布拉纳尔相信，凭借多年来建立与巩固的友好关系基础，在两国领导人的关注以及两国各机关、组织和人民的共同努力之下，越斯关系在未来一段时间将继续朝着更加美好、务实和高效的方向发展。（完）

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