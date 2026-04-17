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中东冲突：越南呼吁停止交战、维护航行安全并促进对话

越南反对针对主权国家的军事打击，尤其是针对已声明与冲突无关的国家；同时强调，根据国际法和联合国相关决议（包括安理会第2573号决议），各方负有保护平民及必要民用基础设施的责任。

越南呼吁停止交战、维护航行安全并促进对话。图自越通社
越南呼吁停止交战、维护航行安全并促进对话。图自越通社

越通社河内——4月16日，在位于美国纽约的联合国总部，联合国大会举行全体会议讨论中东局势。

据越通社驻纽约记者报道，此次会议吸引了众多联合国会员国的关注和参与。在66份发言稿中，绝大多数都对中东长期冲突及霍尔木兹海峡的紧张局势深表担忧，并对安理会未能采取有效措施以结束冲突、防止升级以及保障该地区国际航运线路的安全与航行自由感到失望。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在会上发表讲话时，强调越南支持东盟针对中东局势的共同立场与关切。越南代表团团长对持续不断的紧张局势，特别是霍尔木兹海峡的复杂事态表示深切忧虑。此外，越南代表对联合国安理会未能采取统一且客观的行动来应对当前危机深感遗憾。

杜雄越大使强调，越南反对针对主权国家的军事打击，尤其是针对已声明与冲突无关的国家；同时强调，根据国际法和联合国相关决议（包括安理会第2573号决议），各方负有保护平民及必要民用基础设施的责任。

越南代表呼吁各方保持最大限度克制，避免采取激化紧张局势的行动，不使用武力或以武力相威胁，在国际法和《联合国宪章》的基础上通过和平方式解决争端。此外，越南代表团团长强调了根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）确保航行与飞越安全、自由及安保的重要性。

杜雄越大使强调，诚意对话是通往持久和平的唯一途径。越南大使对临时停火协议表示欢迎，并呼吁各方利用这一契机加强对话，寻求长久解决方案；同时对国际社会为维持沟通渠道、创造外交空间的努力予以认可与支持。（完）

3月份越南PMI指数为51.2点。图自越通社

受中东冲突影响，越南制造业投入成本呈上升趋势

根据标普全球（S&P Global）发布的制造业采购经理人指数（PMI）报告，3月份越南PMI指数为51.2点，较上月的54.3点显著下降。尽管仍处于50点的荣枯线之上，表明经营状况有所改善，但这是自2025年9月以来的最低增长水平。

越通社
#中东冲突 #航行安全 #促进对话 #联合国大会
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