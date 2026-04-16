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越南国会主席陈青敏会见格鲁吉亚议会议长沙尔瓦·帕普阿什维利

陈青敏对越格关系近期积极发展、2025年双边贸易额超过1.92亿美元给予好评，并强调，双方在教育培训、文化、旅游、体育、物流和交通运输，特别是铁路运输等潜力领域合作前景广阔。

越南国会主席陈青敏向格鲁吉亚议会议长沙尔瓦·帕普阿什维利赠送纪念品。图自越通社
越南国会主席陈青敏向格鲁吉亚议会议长沙尔瓦·帕普阿什维利赠送纪念品。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）框架内，当地时间4月16日上午，越南国会主席陈青敏会见了格鲁吉亚议会议长沙尔瓦·帕普阿什维利（Salva Papuashvili）。

在会见中，陈青敏对两国关系近期积极发展、2025年双边贸易额超过1.92亿美元给予好评，并强调，双方在教育培训、文化、旅游、体育、物流和交通运输，特别是铁路运输等具有潜力和优势的领域的合作前景广阔。

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会见现场。图自越通社

陈青敏建议双方加强两国立法机构之间的交流与互访活动，加强方针政策对接、分享立法经验，在地区和国际议会论坛上相互协调与支持，发挥立法机构在推动、支持有效落实两国所达成的文件和协议中的作用。同时，两国也应考虑加强各部委、行业、地方在包括民间交流在内的所有渠道上的高层交往和各层级接触。

沙尔瓦·帕普阿什维利祝贺越南成功举行第十六届国会代表换届选举，祝贺陈青敏获得越南国会高度信任连任第十六届国会主席，并希望陈青敏以及越南国会领导、国会旗下机构继续关注推动两国立法机构之间的合作，包括在IPU框架内的合作，以及保持双方年轻议员、女议员的经常性交流。

双方一致同意加强议会合作，共同推动早日成立越南-格鲁吉亚友好议员小组，尊重国际法权威，在国际法基本原则基础上和平解决争端。

值此机会，两位领导相互邀请对方访问各自国家，为推动两国和两国立法机构关系迈上新台阶创造动力。（完）

越通社
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