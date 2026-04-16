越通社河内——据越通社特派记者报道，当地时间4月16日下午，正在土耳其进行工作访问的越南国会主席陈青敏出席了促进越南与土耳其合作政策座谈会。



扩大多领域合作



土耳其对外经济关系委员会（DEIK）代表在座谈会上发言强调，在全球不确定性日益增加的背景下，维持国际合作发挥着非常重要的作用。越南和土耳其是各自地区充满活力、快速发展的两个经济体。两国关系也正处在强劲发展轨道上，不仅限于经济领域，还包括政治和战略层面。



越南已成为土耳其投资者的首选目的地之一，目前有40多家土耳其企业在越南投资。这一现实表明，越来越多的土耳其投资者进入越南，彰显双向投资扩展的巨大潜力。



此次座谈会汇聚了众多投资者和企业代表参加，有望为两国开辟更广阔的合作机会。这些重要步骤将有助于进一步加强体制合作，为两国企业界的投资与合作铺平道路。



大力改善投资营商环境



陈青敏表示，此次政策座谈会不仅是两国企业见面交流、探讨投资贸易合作机会的重要契机，也是近50年越土传统友谊的生动象征。



陈青敏明确指出，多年来，越南不断阐明作为一个稳定、友好、安全国家的地位，是一个有吸引力的投资目的地、充满活力的制造中心和一体化程度较高的经济体。2025年越南经济规模估计达5140亿美元，居世界第32位、东盟第4位。2025年人均收入达5026美元，使越南正式迈入中等偏上收入国家行列。越南属于世界15个吸引外国直接投资最多的发展中国家之列，累计吸引外资总额约达5300亿美元。陈青敏强调，这些成果首先归功于越南始终维护了稳定的政治社会环境，为企业界和投资者创造了信心。

越南国会主席陈青敏出席促进越土合作政策座谈会。图自越通社

特别是，越南在国际舞台上的地位和威望日益提高。凭借独立、自主、多元化的对外政策，越南树立了国际社会中值得信赖、负责任的伙伴形象，有助于扩大出口市场，为吸引全球投资、技术和知识创造便利条件。



陈青敏强调，在新的发展阶段，越南确定了将国家建设成为亚洲地区具有高竞争力的制造、服务、创新中心之一的目标，同时，成为战略伙伴以及地区和全球供应链中的重要可靠一环。



为越土合作提供有效支持



陈青敏指出，越南和土耳其有着良好的传统友谊，自建交以来，两国不断巩固和扩大多个领域的合作。政治外交关系通过高层互访与接触得到良好维护，经济贸易合作取得积极发展，文化和民间交流日益得到加强。



土耳其是越南在地区的重要伙伴之一，扮演着欧亚战略桥梁的角色。反之，越南是充满活力、高增长的经济体，是土耳其进入东南亚和亚太地区市场的重要门户。这些互补优势正是两国未来推动更深入广泛合作的坚实基础。



然而，陈青敏认为，当前合作的规模和成果仍未与两国的潜力和优势相称。2025年双边贸易额仅达约23亿美元。

“在全球经济深刻变革、供应链重组、数字化转型和绿色转型成为主流趋势的背景下，提升越土合作关系水平是紧迫要求，具有长期战略意义”。 越南国会主席陈青敏

本着这一精神，陈青敏提出了双方未来需要部署的各大方向。具体，双方继续通过加强高层互访来巩固政治互信，定期保持对话和政策磋商机制，从而为全面合作奠定坚实基础。同时，双方大力推进经济、贸易、投资和旅游合作，将其视为双边关系的重要支柱。两国需要努力朝着平衡、可持续的方向提高贸易额，为双方企业进入彼此市场、扩大投资和更深入参与全球价值链创造更加便利的条件。



陈青敏重申，越南国会承诺继续与政府一道建设和完善体制，营造有利的投资环境，为越土合作活动提供有效支持。（完）