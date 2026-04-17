越共中央总书记、国家主席苏林参观中国-东盟人工智能创新合作中心

越通社河内——越通社特派记者报道，访问中国期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团在广西南宁市参观中国-东盟人工智能创新合作中心。



中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚陪同苏林总书记、国家主席及越南高级代表团参观了关于越中人工智能应用合作的展览、中国企业典型人工智能应用产品展示区。



中国-东盟人工智能创新合作中心由中国广西壮族自治区与东盟各国共同成立，旨在推动全球人工智能的包容性和互利发展，被视为中国广西南宁市建设“数字丝绸之路”进程中的标志性项目。



中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚陪同苏林总书记、国家主席及越南高级代表团。图自越通社

2025年6月30日，该中心一期工程投入运营，相关项目面积约7.78平方公里，中心面积约1.9万平方米。该中心推动有实力的中国企业深入挖掘东盟各国的潜力与需求，在符合各国需求的基础上，与相关国家共同推动在农业、医疗、旅游、教育、金融、物流等专业领域的人工智能应用合作，同时培养人工智能人才。



截至2025年底，在该框架内已签约中国国内项目51个、东盟国家项目16个。预计该中心将继续在中国其他城市和东盟各国设立分支机构。2025年11月26日，河内市与广西签署了关于共同研究建设越中人工智能应用合作中心的谅解备忘录。（完）