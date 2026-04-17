时政

越共中央总书记、国家主席苏林参观中国-东盟人工智能创新合作中心

越通社特派记者报道，访问中国期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团在广西南宁市参观中国-东盟人工智能创新合作中心。

越共中央总书记、国家主席苏林参观中国-东盟人工智能创新合作中心。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林参观中国-东盟人工智能创新合作中心。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，访问中国期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团在广西南宁市参观中国-东盟人工智能创新合作中心。

中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚陪同苏林总书记、国家主席及越南高级代表团参观了关于越中人工智能应用合作的展览、中国企业典型人工智能应用产品展示区。

中国-东盟人工智能创新合作中心由中国广西壮族自治区与东盟各国共同成立，旨在推动全球人工智能的包容性和互利发展，被视为中国广西南宁市建设“数字丝绸之路”进程中的标志性项目。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tham-trung-tam-hop-tac-ung-dung-ai-trung-quoc-asean-8706616.jpg
中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚陪同苏林总书记、国家主席及越南高级代表团。图自越通社

2025年6月30日，该中心一期工程投入运营，相关项目面积约7.78平方公里，中心面积约1.9万平方米。该中心推动有实力的中国企业深入挖掘东盟各国的潜力与需求，在符合各国需求的基础上，与相关国家共同推动在农业、医疗、旅游、教育、金融、物流等专业领域的人工智能应用合作，同时培养人工智能人才。

截至2025年底，在该框架内已签约中国国内项目51个、东盟国家项目16个。预计该中心将继续在中国其他城市和东盟各国设立分支机构。2025年11月26日，河内市与广西签署了关于共同研究建设越中人工智能应用合作中心的谅解备忘录。（完）

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。图自越通社

共同为越中双边关系构建坚实的物质基础

据越通社驻华记者报道，陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行了会谈。

越通社
#苏林 #中国 #东盟 #人工智能 #创新合作中心 中国 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

数字化转型

相关新闻

会议现场。图自越通社

富寿省在中国上海开展投资促进活动

4月16日上午，富寿省人民委员会主席陈维东主持了与上海39家大型企业和集团代表的投资促进会。目前，在富寿省开展的中资项目180个，总投资额35.7亿美元，占外商直接投资总额的约26%。

更多

越南国会主席陈青敏会见科特迪瓦国民议会议长阿希。图片来源：越通社

越南国会主席陈青敏会见科特迪瓦国民议会议长阿希

当地时间4月16日下午，越南国会主席陈青敏在土耳其伊斯坦布尔市会见了科特迪瓦国民议会议长帕特里克·阿希。阿希表示，越南是科特迪瓦在亚洲的重要战略伙伴，两国在全球生产与供应链中，尤其是农产品方面具有互补优势。

越南国会主席陈青敏会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫。图片来源：越通社

越南国会主席陈青敏会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫

当地时间4月16日下午，越南国会主席陈青敏在土耳其伊斯坦布尔市会见了哈萨克斯坦议会下院议长叶尔兰·科沙诺夫。陈青敏强调越南始终将哈萨克斯坦视为中亚地区的重要合作伙伴之一，并高度评价哈萨克斯坦的国际地位和作用日益提升。

越南政府总理黎明兴与美国企业代表团合影。图自越通社

越南政府总理黎明兴会见美国企业代表团

4月16日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了以美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官布莱恩·麦克费特斯为首、赴越寻找投资合作商机的美国企业代表团。

阮维玉同志一行与中关村高新技术园和北京市领导合影。越通社发

拓展越中在科技与创新领域的交流合作

4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。