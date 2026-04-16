越南启动加入《信息技术扩展协定》谈判进程

越通社瑞士——据越通社驻瑞士记者报道，4月15日，在《信息技术扩展协定》(ITA2，以下简称《协定》）参与方委员会非正式会议框架内，委员会主席向各成员通报了越南决定启动加入《协定》谈判进程的消息。

越南驻日内瓦代表团副团长、公使衔参赞范光辉在会议上发言表示，越南已正式向世界贸易组织总干事及各相关委员会致函，申请启动加入《协定》谈判进程。世界贸易组织已将这一通报发送给所有成员。

范光辉重申，越南高度评价《协定》在促进信息技术产品贸易自由化、降低成本、提高技术可及性以及推动改革创新方面的作用。启动加入《协定》谈判进程体现了越南的主动姿态，同时重申了越南深入融入国际并积极为世界贸易组织多边贸易体系作出贡献的承诺。

欧盟、中国、日本、英国、新加坡、泰国和瑞士等《协定》的多个成员已向越南表示祝贺，认为这是重要的一步，并表示愿意在后续谈判过程中支持越南。

此前，在与世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）的工作会谈中，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使通报了越南加入《协定》的决定。世界贸易组织总干事评价称，这是一个积极的决定，有助于扩大吸引高质量投资的机会，并促进越南数字工业的发展。

根据流程，越南将提交《协定》承诺表草案，并与各成员进行谈判。在各成员就越南的承诺表达成共识后，将通过承认越南为扩《协定》成员的决定。

越南在2007年加入世界贸易组织时已加入了1996年《信息技术协定》（ITA1）。目前，该协定有83个成员，占全球信息技术产品贸易的约97%。2015年，50多个成员签署了《信息技术扩展协定》（ITA2)，新增了201种产品纳入协定范围。

在会议上，越南代表重申愿本着建设性、负责任和合作的精神参与《协定》谈判进程，同时希望今后继续与各成员保持密切沟通。（完）