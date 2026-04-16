时政

越南启动加入《信息技术扩展协定》谈判进程

越南已正式向世界贸易组织总干事及各相关委员会致函，申请启动加入《协定》谈判进程。世界贸易组织已将这一通报发送给所有成员。

越南启动加入《信息技术扩展协定》谈判进程。图自越通社
越南启动加入《信息技术扩展协定》谈判进程。图自越通社

越通社瑞士——据越通社驻瑞士记者报道，4月15日，在《信息技术扩展协定》(ITA2，以下简称《协定》）参与方委员会非正式会议框架内，委员会主席向各成员通报了越南决定启动加入《协定》谈判进程的消息。

越南驻日内瓦代表团副团长、公使衔参赞范光辉在会议上发言表示，越南已正式向世界贸易组织总干事及各相关委员会致函，申请启动加入《协定》谈判进程。世界贸易组织已将这一通报发送给所有成员。

范光辉重申，越南高度评价《协定》在促进信息技术产品贸易自由化、降低成本、提高技术可及性以及推动改革创新方面的作用。启动加入《协定》谈判进程体现了越南的主动姿态，同时重申了越南深入融入国际并积极为世界贸易组织多边贸易体系作出贡献的承诺。

欧盟、中国、日本、英国、新加坡、泰国和瑞士等《协定》的多个成员已向越南表示祝贺，认为这是重要的一步，并表示愿意在后续谈判过程中支持越南。

此前，在与世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）的工作会谈中，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使通报了越南加入《协定》的决定。世界贸易组织总干事评价称，这是一个积极的决定，有助于扩大吸引高质量投资的机会，并促进越南数字工业的发展。

根据流程，越南将提交《协定》承诺表草案，并与各成员进行谈判。在各成员就越南的承诺表达成共识后，将通过承认越南为扩《协定》成员的决定。

越南在2007年加入世界贸易组织时已加入了1996年《信息技术协定》（ITA1）。目前，该协定有83个成员，占全球信息技术产品贸易的约97%。2015年，50多个成员签署了《信息技术扩展协定》（ITA2)，新增了201种产品纳入协定范围。

在会议上，越南代表重申愿本着建设性、负责任和合作的精神参与《协定》谈判进程，同时希望今后继续与各成员保持密切沟通。（完）

越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延发表讲话。图自越南社会主义共和国国会门户网站

建设数字国会并完善科技体制

4月13日下午，越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延主持召开了关于健全指导委员会并部署2026年任务的会议。

越通社
#越南 #信息技术扩展协定 #谈判进程 #范光辉，第57号决议 #融入国际 越南
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延发表讲话。图自越南社会主义共和国国会门户网站

建设数字国会并完善科技体制

4月13日下午，越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延主持召开了关于健全指导委员会并部署2026年任务的会议。

太原省一家纺织企业。图自越通社

越南出台系列扶持政策 充分释放私营企业科技创新活力

越南财政部私营企业和集体经济发展局副局长郑氏香在财政部2026年一季度例行记者会上对关于发展民营经济发展的第68-NQ/TW号决议实施情况做出评价时指出，工作任务繁重、时间紧迫以及资源有限带来了不少挑战。然而，在各部门、机关的高度决心以及企业界的积极参与下，各项重要政策已基本得到充分制度化并逐步落到实处。

更多

阮维玉同志一行与中关村高新技术园和北京市领导合影。越通社发

拓展越中在科技与创新领域的交流合作

4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。

越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话

4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。

出席越南驻意大利国防武官办事处成立仪式向国旗敬礼。图自越通社

越南与意大利防务合作取得新进展

据越通社驻罗马记者报道，4月14日下午，越南驻意大利共和国国防武官办事处成立仪式隆重举行。出席仪式的有越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将，外交部副部长邓黄江，越南驻意大利大使阮芳英，意大利国防部情报与网络安全副司令吉安安德烈亚·布尔德里尼少将，以及各国驻意大利国防武官。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。图自越通社

共同为越中双边关系构建坚实的物质基础

据越通社驻华记者报道，陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行了会谈。

双方工作会谈场景。《工贸部供图》

推动越美经贸合作关系行稳致远

越南工贸部副部长阮生日新日前与由美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官、前大使布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）率领的企业代表团举行工作会谈。

越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将（左）与中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清。图自越通社

越中深化执法安全合作

4月14日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清；与中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪举行了会谈；会见中国国家安全部部长陈一新。