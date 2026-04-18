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越南国会主席陈青敏会见旅土越南人社群代表

据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会并在土耳其开展双边活动框架内，当地时间4月17日晚，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群。

越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团同越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群合影。图自越通社
越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团同越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群合影。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会并在土耳其开展双边活动框架内，当地时间4月17日晚，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群。

陈青敏介绍国内形势时表示，2025年尽管还存在诸多困难和挑战，但国家在各个领域都取得了突出成就。其中，宏观经济稳定，民生得到保障，国防安全得到维护，越南在国际舞台上的地位和威望日益提高，为新发展阶段奠定了坚实基础。这些巨大成就得益于党的领导、整个政治体系的参与以及国内外同胞，包括旅土越南人社群的共同努力和同心协力。

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国会主席陈青敏与夫人乡旅土越南人赠送纪念品。图自越通社

陈青敏说，国会和政府已修订多项政策，以保障使馆工作人员的福利待遇。目前，国会正在考虑修订和补充《越南社会主义共和国驻外代表机构法》，以提高使馆运作的效率和效力，尤其是在保护公民、支持侨民和加强机构间协调等方面。

陈青敏希望，旅土越南人社群将始终保持团结、互助，建设日益强大的社群，深度融入当地社会，遵守所在国法律，维护越南人的美好形象。同时，继续维护和传播民族文化特色，维护越南语和家庭传统，让即使出生和成长在国外的年轻一代也始终心系根源。

陈青敏建议，越南驻土耳其大使馆继续关心、促进两国企业投资，支持侨胞在当地建设美好生活，更好发挥共同家园、凝聚侨心侨力、情系家乡祖国的作用。

此前，越南驻土耳其大使邓氏秋霞向国会主席报告时表示，在土耳其的越南人社群约有200人。虽然远离家乡，但同胞们每天都关注国内新闻，为国家的发展步伐和深入融入国际一体化感到高兴和振奋。（完）

越通社
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