越南向联合国交存《河内公约》批准书

越通社河内——当地时间4月17日下午，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在位于美国纽约的联合国总部向联合国法律事务厅（OLA）交存了联合国《关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的批准书。



据越通社驻纽约记者报道，交存《河内公约》批准书的程序是在越共中央总书记、国家主席苏林于4月7日签署批准《公约》的决定后进行的，使越南成为东南亚第一个、世界第三个批准该公约的国家。在仪式上，联合国法律事务厅代表在联合国毒品和犯罪问题办公室驻纽约办事处主任的见证下接收了越南的批准书。



杜雄越在交存仪式上发言时强调，承办《公约》开放签署仪式并成为首批批准《公约》的三个国家之一，体现了越南积极主动、切实推动《公约》生效和尽快实施的愿望和努力，有助于巩固打击网络犯罪方面的国际对话与合作，加强全球网络安全保障。杜雄越希望《河内公约》继续得到更多国家的迅速批准，从而共同将承诺转化为行动，通过这一法律框架进一步推动各国在应对网络犯罪挑战方面的合作，致力于实现稳定、可持续发展，保护人民的权利、利益并促进共同繁荣。



此前，2025年10月，作为东道国，越南已与联合国配合，成功举办了以“打击网络犯罪，共担责任，面向未来”为主题的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。此次活动标志着国际网络安全合作的新进展，同时强化了越南在国际舞台上的地位和威望。（完）

越通社