☕️越通社新闻下午茶（2026.4.18）

越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行的国事访问取得了多项重要成果，为两党两国关系在新的发展阶段注入了新动力。这是中国社会科学院马克思主义研究院二级研究员潘金娥教授接受越通社驻北京记者采访时发表的观点。