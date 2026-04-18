☕️越通社新闻下午茶（2026.4.18）

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束了于4月14日至17日对中国进行的国事访问。此次访问标志着一个新的里程碑，为两国睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体开启了新的发展阶段。全文
·值此“越南各民族文化日”（4月19日）之际，4月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内亲切会见了全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。全文
·4月18日上午，越南政府总理黎明兴出席了由公安部党校、公安部在首都河内举行的公安部刑事警察力量传统日80周年（1946年4月18日 - 2026年4月18日）纪念仪式暨胡志明勋章授勋仪式。全文
·4月18日下午，越南政府总理黎明兴出席了第四军区“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。
·应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展双边活动，以及对意大利进行正式访问。值此机会，越南外交部副部长邓黄江就陈青敏此行结果接受了媒体记者的采访。
·当地时间4月17日下午，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在位于美国纽约的联合国总部向联合国法律事务厅（OLA）交存了联合国《关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的批准书。全文
·越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行的国事访问取得了多项重要成果，为两党两国关系在新的发展阶段注入了新动力。这是中国社会科学院马克思主义研究院二级研究员潘金娥教授接受越通社驻北京记者采访时发表的观点。
·值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。全文
·海洋医学研究所是海洋岛屿地区人民的领先医疗卫生机构。凭借在特殊医疗领域所作出的突出贡献，海洋医学研究所已率先落实越共中央政治局2025年9月9日颁发关于加强保护、照顾和提升人民健康水平的突破性举措的第72-NQ/TW号决议。
·河内市已通过当代技术唤醒遗产，逐步形成智慧旅游和发展数字技术产业。市人民委员会颁布关于到2035年重要产业技术革新的第109/KH-UBND号计划，既是“助推器”，又是助力实现系统化和彰显其在数字时代中先锋作用的战略步骤。全文
·4月17日晚，富寿省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线富寿省委员会在越池市雄王广场隆重举行主题为“神圣根源——雄王祖地”的2026丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会以及“祖地文化旅游周”开幕式。全文
·面对就业方面的诸多障碍，多项符合残疾人特点的职业培训模式正在展开，为其创造可持续生计和更好融入社会做出贡献。
·自4月18日起，该市将增投53辆电动公交车。此举使河内全市绿色能源公交车总数提升至近700辆，占公交车辆总数的35%以上。这是河内实现建设绿色、可持续发展城市目标的战略举措，标志着重点区域公共交通转型路线图的明确落实。全文
·4月18日上午，数千名来自全国各地的民众汇聚顺化市，参加惠南殿（又称盏山殿）庙会，营造了一个热闹非凡、庄严肃穆且富有艺术气息的社区文化空间。全文
·越通社驻曼谷记者报道，泰国境内的PM2.5细颗粒物浓度正呈现大范围上升趋势。泰国当局报告显示，全国共有40个省市的空气质量指数超过安全阈值，其中北部和东北部地区受灾最为严重。全文（完）