4月18日起河内市增投53辆电动公交车

越通社河内——河内市建设局17日称，自4月18日起，该市将增投53辆电动公交车。此举使河内全市绿色能源公交车总数提升至近700辆，占公交车辆总数的35%以上。这是河内实现建设绿色、可持续发展城市目标的战略举措，标志着重点区域公共交通转型路线图的明确落实。



目前，河内市正稳步推进交通工具向现代化、环境友好型转变，旨在提升服务质量并缓解城市空气污染。根据规划，到4月30日，该市将继续投运122辆电动公交车。届时，全市绿色能源公交车总数将达到821辆，占比提升至42.1%。



预计到2026年底，河内市将继续投资更新30辆电动公交车，使全市绿色公交总数达到851辆，占比43.6%。这一数据已大幅超过原定计划（20-23%），充分体现了河内在发展可持续公共交通系统，迈向绿色、文明、现代都市目标方面的决心。



实际表明，河内公交网络目前已实现广泛覆盖，有效满足了市民的出行需求。公交系统与城铁交通共同构成了城市交通的核心骨干。与其他地方相比，河内出台了更多优待政策鼓励市民使用公共交通。目前，河内公交票务形式多样，车队质量持续提升，车型配置丰富，能够灵活适应不同地方的基础设施条件。（完）













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