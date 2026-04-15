推动越美经贸合作关系行稳致远

越通社河内——越南工贸部副部长阮生日新日前与由美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官、前大使布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）率领的企业代表团举行工作会谈。



此次工作会谈在越美关系持续强劲发展，特别是越共中央总书记苏林于2026年2月访美之后为两国经贸与投资合作注入新动力的背景下举行。双方一致认为，经贸合作是关键支柱，具有高度互补性，直接为维护供应链稳定并推动各自国家可持续发展做出贡献。



阮生日新强调，越南始终将美国视为首要的战略性经贸合作伙伴。越南坚定维护稳定的政治社会环境，深入推进体制改革，提升政策透明度和可预期性，从而营造便利可靠的投资营商环境。同时，越南正推动工业化进程朝着绿色、可持续方向推进，优先发展半导体、人工智能、大数据、云计算等高科技领域，并同步完善能源、物流及数字基础设施等。



美国企业代表高度评价越南的潜力和投资环境，同时就能源、高科技产业、物流、贸易、金融、医疗、农业和消费品等领域提出了多项具体建议。



阮生日新就美国企业提出的坦诚且具有实践价值的意见和建议给予认可与好评；强调工贸部将与各有关部门密切配合，在可行性、利益平衡且符合国际惯例的原则基础上，研究解决相关建议。



关于未来合作方向，阮生日新明确指出了各项优先支柱，如以液化天然气（LNG）和可再生能源为重点筑牢能源安全屏障，推动高科技产业发展和数字基础设施建设，推动电子商务、物流及数字经济发展，同时在医疗、农业、标准和市场监管等领域上加强务实合作等。



对于贸易问题，阮生日新透露，越南正本着透明、合作、建设性的精神主动与美国开展讨论，建议美国企业继续为优化稳定、可持续合作环境发挥桥梁纽带作用并发出客观、积极的声音。



阮生日新强调，越南政府将美国企业视为重要、长期且可信赖的合作伙伴，承诺保持开放、务实的政策对话机制，与企业携手同行，构建平衡、可持续、互利共赢的经贸关系等。（完）



越通社