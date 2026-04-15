越南国会主席陈青敏圆满结束对意大利共和国的访问

越通社罗马——据越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团于当地时间4月15日上午圆满结束对意大利共和国的正式访问，离开首都罗马，启程前往土耳其出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）并开展部分双边活动。



访问期间，国会主席陈青敏会见了意大利总统塞尔焦·马塔雷拉，与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈，并会见了意大利参议院副议长利西娅·龙祖利。在各场会见会谈中，两国领导人对建交50多年来及建立战略伙伴关系10多年来双方传统友好关系的积极发展表示高兴。



两国领导人强调，两国合作潜力与发展空间依然巨大，认为越意双方不仅需要在经济、贸易、投资、教育等传统领域加强合作，还需要拓展至意大利具有优势的领域，如时尚、数字经济、绿色经济及能源等。



就未来提升双边关系水平的各项方向交换意见时，陈青敏建议两国立法机构继续通过推动各级别特别是国会领导、各委员会及友好议员小组的代表团互访来巩固政治互信。双方应加强立法、监督经验交流，以完善法律框架，同时发挥国会在督促、落实双边协议和高层承诺中的作用。



在梵蒂冈，陈青敏会见了教皇利奥十四世及圣座国务卿彼得罗·帕罗林枢机主教。



陈青敏强调，越南党和国家始终为天主教同胞“利于道法益于人世”、良好践行“陪伴民族、与山河相连”方针创造一切条件。陈青敏希望教皇和圣座继续共同关心并进一步巩固双方的信任与相互理解，致力于将越南与圣座关系提升至新发展阶段，为人民的利益、为人类的和平与共同繁荣作出贡献。



在罗马，陈青敏会见了意大利重建共产党总书记、联合国粮农组织总干事；会见了意越友好议员小组主席。值此机会，陈青敏出席并在一场促进越意合作的政策研讨会上发表了讲话；会见了越南驻意大利大使馆干部人员及越南社群代表。



通过实质性活动，陈青敏对意大利共和国的正式访问取得圆满成功，有助于推动越南国会与意大利议会之间的合作，从而巩固并将越意战略伙伴关系在各领域走深走实、取得成效。（完）

越通社