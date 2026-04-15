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越南国会主席陈青敏会见意大利总统马塔雷拉

当地时间4月14日下午，正在对意大利进行正式访问期间的越南国会主席陈青敏在首都罗马总统府会见了意大利总统塞尔焦·马塔雷拉。马塔雷拉总统表示，此访将为两国关系注入新动力，并建议继续推动双边贸易额增长。

越南国会主席陈青敏会见意大利总统马塔雷拉。图片来源：越通社
越南国会主席陈青敏会见意大利总统马塔雷拉。图片来源：越通社

越通社罗马——据越通社特派记者报道，当地时间4月14日下午，正在对意大利进行正式访问期间的越南国会主席陈青敏在首都罗马总统府会见了意大利总统塞尔焦·马塔雷拉(Sergio Mattarella)。

会见中，陈青敏转达了越共中央总书记、国家主席苏林对马塔雷拉总统的问候，并祝贺意大利在总统领导下取得的各重要成就。陈青敏强调，尽管地理距离遥远，越南与意大利在文化以及争取民族独立的历史方面有诸多深刻相似之处，这些都是进一步推动两国战略伙伴关系发展、迈向更高水平的重要基础。

为实现这一目标，陈青敏建议双方充分发挥立法机构作用，加强对双边及多边合作协议落实情况的监督；特别是拓展在科学技术、人工智能（AI）、创新以及高质量人力资源培训等具有时代意义的领域合作，这些正是意大利具优势、越南有需求的领域。

马塔雷拉总统热烈欢迎越南高级代表团来访，高度评价此次访问的意义，并指出，这是越南完成第十六届国会选举及国家机构完善后，越南主要领导人首次访意。马塔雷拉总统对陈青敏转达了对越共中央总书记、国家主席苏林的祝贺。

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越南国会主席陈青敏与意大利总统马塔雷拉握手。图片来源：越通社

马塔雷拉总统表示相信，此访将为两国关系注入新动力，并建议继续推动双边贸易额增长——这一领域被视为双边关系的重要支柱且潜力巨大。除经济合作外，他还建议拓展在时尚设计、文化、旅游及教育等领域的交流与合作。

在谈及当前复杂多变的国际和地区形势时，马塔雷拉总统强调维护和平价值的重要性，并坚定支持多边主义。双方一致同意加强在联合国等国际及地区框架内的协调与相互支持。

双方还就当前地区和国际问题交换意见，表示支持在国际法律至上的基础上，通过和平方式解决一切争端的观点。(完)

越通社
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