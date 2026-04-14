苏林总书记、国家主席访华具有重要而深远的战略意义

越通社北京——越共中央总书记、国家主席苏林访华，其中包括到访广西，具有重要而深远的战略意义。此访既是中越两党两国“同志加兄弟”传统友谊的传承与升华，也是双方巩固高层战略互信、凝聚发展共识、推动构建具有战略意义的中越命运共同体的重大举措。



这是广西民族大学越南语专业教授黎巧萍在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕接受越通社驻北京记者的采访时如是表示。



黎巧萍教授指出，从国家层面看，此访为中越全面战略合作伙伴关系注入新动力，推动对接，促进经贸、互联互通、安全、人文等领域合作提质升级，为地区和平稳定与繁荣发展发挥重要作用。



从地方层面看，广西与越南陆海相连、人文相亲，是中国面向东盟开放合作的前沿窗口。苏林总书记、国家主席到访广西，既是对广西与越南各地方长期友好合作成果的充分肯定，也为双方加强各领域务实合作指明方向、提供契机，有利于推动合作成果更多惠及两国民众，促进边境地区繁荣稳定。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人4月14日抵达北京国际机场。图自越通社

黎巧萍教授说：“作为长期从事越南语教学与区域研究的教育工作者，我深切感受到，此次访问为中越、广西与越南教育文化、语言交流、科技创新合作营造了更加良好的环境，也为我们培养适应新时代需求的国际化、复合型人才提供了重要机遇”。



关于对未来越南与广西以及中越关系的期待，黎巧萍教授强调，她对中越关系及广西与越南各地合作的未来充满信心与期待。



第一、期待双方持续巩固高层引领，深化政治互信，坚持相互尊重、平等相待、互利共赢，维护好中越传统友谊，推动中越命运共同体建设走深走实。



第二、期待广西与越南各地依托地缘优势，深化经贸物流、跨境产业、现代农业、文旅康养等务实合作，推动从通道经济向口岸经济、产业经济转型，实现更高质量的互利共赢。

广西民族大学越南语专业教授黎巧萍。图自越通社

第三、期待双方在教育、科技、数字经济、医疗卫生等领域拓展新空间，以科技创新赋能合作，以人文交流夯实民心根基。



第四、期待两国青年交流更加密切，让中越友好在青年一代中薪火相传、代代延续。



在对越南各地与广西的合作潜力做出评价时，黎巧萍教授表示，结合区位条件、产业基础与时代趋势，广西与越南各地在多领域合作空间广阔，尤其在跨境医疗、教育交流、人工智能与数字经济等方面潜力巨大。



黎巧萍教授相信，在双方共同努力下，中越关系将持续健康稳定发展，广西与越南各地合作也将迎来更加广阔的前景。（完）