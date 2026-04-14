政府总理黎明兴要求2026年第二季度内将白梅及越德医院第二分院投入运营

越通社河内——4月14日上午，越南政府总理黎明兴主持召开政府领导与卫生部及相关部委领导工作会议，讨论卫生部各项任务执行情况、关于人民健康保护与照顾工作的建议，尤其是针对白梅医院第二分院与越德医院第二分院（位于宁平省）建设项目现存问题的处理方案。



在听取各部委、机关相关报告及各位副总理发表的意见后，黎明兴总理明确指出，政府正采取果断措施，集中指导解决长期遗留的问题与项目，下定决心疏解困难与障碍，其中包括卫生部管辖领域中的相关工作。



黎明兴总理强调，须贯彻落实越共中央总书记、国家主席苏林的指导精神，即任务明确、时限具体、责任到人、结果可量化。政府总理要求各分管副总理直接指导并与各部委协调，彻底解决存在的问题。



对于白梅及越德医院第二分院建设项目，黎明兴总理要求，卫生部、建设部、国防部、公安部须根据职能权限，调集最优资源，同步且果断处理遗留问题。重点完善施工审计、消防验收、环保许可等手续，确保在2026年第二季度内将两所分院正式投入运营。卫生部牵头并与相关部门协调，抓紧完善两家分院运营所需的特殊机制与政策，务必在2026年4月内完成。



会议现场。图自越通社

此外，黎明兴总理要求卫生部集中精力，仔细梳理职权范围内各项由上级交付的任务与方案，重点围绕贯彻落实越共十四大决议、政治局第57号决议、第72号决议、中央第18号结论，以及国会、政府的相关决议和政府行动计划，尤其是2026年需要完成的核心任务。



与此同时，卫生部牵头，并与各部委及相关机构协调配合，主动开展各项既定任务，确保质量与进度符合规定；并定期向政府总理报告任务执行的最新进展、现状及成果。



黎明兴总理还强调了落实第57号决议的具体任务，要求卫生部必须采取强有力的行动，确保在2026年第二季度内完成精准高效的医疗数据库建设；大力促进行政审批制度改革，削减并简化行政审批流程及经营条件，减少准入类经营行业，旨在降低民众与企业的办事时间和合规成本；加大简政放权力度，严格执行第18号结论，确保部级单位直接办理的行政程序数量不超过该领域总数的 30%。（完）