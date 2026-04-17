越南与匈牙利推动司法领域人工智能研究与应用合作

越通社河内——据越通社驻中欧记者报道，4月16日，越南驻匈牙利大使馆与匈牙利越南知识分子协会联合举办以“法院和司法系统中的人工智能——欧盟经验及在越南的应用”为主题的学术研讨会。
越南驻匈牙利大使裴黎泰在研讨会上发表讲话时强调，本次研讨会在越南正积极落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议的背景下举行。这是一个重要的战略方向，其中人工智能被确定为核心技术之一，对包括司法和法院系统在内的多个领域产生深远影响。为落实政治局第57号决议，越南驻匈牙利大使馆已经和正在开展多项活动，以促进知识对接，加强越南与匈牙利及欧洲伙伴之间的科技合作，发挥在匈越南知识分子社区的作用。本次研讨会是一项切实的活动，有助于实现这些目标。
在研讨会上，来自匈牙利、欧洲和越南的专家、科研人员就人工智能在司法领域的应用经验，包括协助处理信息、提高审判效率、增强透明度和人民群众的司法获得感等方面进行了交流和分享。
裴黎泰在发表结论性讲话时强调，研讨会上的意见提供了关于人工智能应用潜力和挑战的全面视角，不仅限于司法领域，还涉及数字化转型和经济社会发展总体进程，同时强调了国际合作，特别是越南与欧洲伙伴之间在研究、经验分享和技术转让方面的合作的重要性。
越南驻匈牙利大使馆承诺继续发挥桥梁作用，推动在包括人工智能在内的科技创新领域的合作倡议，为越南的政策制定、数字化转型和经济社会发展进程作出贡献。（完）
拓展越中在科技与创新领域的交流合作
4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。