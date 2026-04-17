越南与匈牙利推动司法领域人工智能研究与应用合作

越通社河内——据越通社驻中欧记者报道，4月16日，越南驻匈牙利大使馆与匈牙利越南知识分子协会联合举办以“法院和司法系统中的人工智能——欧盟经验及在越南的应用”为主题的学术研讨会。



越南驻匈牙利大使裴黎泰在研讨会上发表讲话时强调，本次研讨会在越南正积极落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议的背景下举行。这是一个重要的战略方向，其中人工智能被确定为核心技术之一，对包括司法和法院系统在内的多个领域产生深远影响。为落实政治局第57号决议，越南驻匈牙利大使馆已经和正在开展多项活动，以促进知识对接，加强越南与匈牙利及欧洲伙伴之间的科技合作，发挥在匈越南知识分子社区的作用。本次研讨会是一项切实的活动，有助于实现这些目标。



在研讨会上，来自匈牙利、欧洲和越南的专家、科研人员就人工智能在司法领域的应用经验，包括协助处理信息、提高审判效率、增强透明度和人民群众的司法获得感等方面进行了交流和分享。



裴黎泰在发表结论性讲话时强调，研讨会上的意见提供了关于人工智能应用潜力和挑战的全面视角，不仅限于司法领域，还涉及数字化转型和经济社会发展总体进程，同时强调了国际合作，特别是越南与欧洲伙伴之间在研究、经验分享和技术转让方面的合作的重要性。



越南驻匈牙利大使馆承诺继续发挥桥梁作用，推动在包括人工智能在内的科技创新领域的合作倡议，为越南的政策制定、数字化转型和经济社会发展进程作出贡献。（完）

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