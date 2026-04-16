拓展越中在科技与创新领域的交流合作

越通社北京——据越通社驻北京记者报道，值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问之际，4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。



阮维玉一行参观了展示区，听取了关于中关村发展历程以及北京市在科技与创新领域取得的一些突出成就的介绍。



在工作交谈中，阮维玉高度评价北京市及中关村在推动科技、创新和数字化转型方面取得的成果，并认为中方在相关领域的经验、模式和做法对越南完善体制机制和组织实施具有重要参考价值。



阮维玉强调，越南正大力推进落实政治局关于科技、创新与数字化转型的第57-NQ/TW号决议。该决议将科技、创新与数字化转型确定为实现国家快速、可持续发展的重要动力。在此基础上，他希望北京市、中关村及中国有关机构加强与越南各机关和地方加强在智慧城市、人工智能、机器人、半导体、老年健康护理、医疗技术以及高素质人力资源培训等领域的经验交流，从而推动合作。



北京市委常委、副市长靳伟对阮维玉一行到访中关村表示欢迎，并介绍了北京市发展情况及推动科技创新的总体方向。



靳伟感谢阮维玉的积极评价，并表示，北京作为超大城市，正同时应对城市治理、环境、交通、城市秩序、食品安全以及提升居民生活质量等多方面挑战。其经验是坚持以科学技术和创新作为城市治理和发展的基础。



中方代表还表示，在发展过程中，北京注重营造有利环境，使企业能够从实践中提出问题，管理部门及时完善支持政策，从而推动形成充满活力的创新生态系统，实现政府、院校与企业之间的紧密联动。

阮维玉同志一行参观展示区，听取关于中关村形成与发展历程以及北京市在科技和创新领域部分突出成就的介绍。越通社发

靳伟表示相信，在两国良好友谊与合作关系基础上，双方各部委、地方及企业界将在未来继续扩大务实交流与合作。



在参观交流活动上，阮维玉一行还听取了中关村代表关于其组织模式、管理机制以及创新生态系统协调运行方式的介绍。



通过交流，中关村的诸多经验可为越南在研究完善高新技术园区和创新园区发展机制、推动企业参与解决国家重大科技问题方面提供有益借鉴。



此次访问有助于拓展越南各部委、地方与北京市及中国相关伙伴在科技与创新领域的交流合作，为研究和推进落实第57-NQ/TW号决议提供服务。（完）