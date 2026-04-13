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广泽一号热电厂1号机组首次并网成功

据越南电力集团（EVN）的消息，4月12日，位于广治省广泽电力中心的广泽一号热电厂1号机组首次并网成功。该项目由越南电力集团担任投资方，二号电力项目管理委员会（EVNPMB2）负责直接管理与运行。

广泽一号热电厂。图自越通社
广泽一号热电厂。图自越通社

越通社广治省——据越南电力集团（EVN）的消息，4月12日，位于广治省广泽电力中心的广泽一号热电厂1号机组首次并网成功。该项目由越南电力集团担任投资方，二号电力项目管理委员会（EVNPMB2）负责直接管理与运行。

这是重要进展，为1号机组于今年5月正式并入国家电网奠定了基础，有助于补充电源，满足炎热季节的用电需求。

首次并网对机组各系统及设备在正式投运前进行试运行、校准和验收。在此过程中，机组已同步并入国家电网，并严格按照技术流程对涡轮机、发电机及控制系统的运行能力进行全面检测。

首次并网发电结果显示，机组各项基本技术参数均符合设计要求，运行稳定安全。这是各单位继续开展后续测试步骤，在投入商业发电前完善整个验收流程的重要依据。

广泽一号热电厂投入运营后（共2台机组，总装机容量达1403兆瓦）将增强国家电网的供电能力，满足负荷高峰期的用电需求。

广泽一号热电厂项目是电力规划中的重要电源工程之一，不仅为保障国家能源安全作出贡献，而且有助于朝着绿色、清洁、可持续的方向建设能源中心。（完）

越通社
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