北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

越通社北宁省——北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。



北宁省设定目标是将科技、创新与数字化转型作为创新治理方式及推动全省经济社会发展的核心动力。同时，重点构建创新生态系统，建设统一、稳定、现代的数字基础设施与平台，确保实现数据互联互通，并保障信息安全与网络安全。



北宁省在调整省规划、城市规划及土地利用规划过程中，全面梳理、补充并更新科技、创新与数字化转型的发展空间，确保各项规划同步统一且易于实施。其中，根据《数字技术产业法》及半导体产业发展战略，及早梳理并补充相关发展空间。



北宁省还大力推动国家级数字平台及行业、领域、区域共用数字平台的应用与部署，确保各部门在数字环境中的统一高效运行，完成并有效开发国家数据库及部委、地方已颁布目录中的通用数据库，以服务于经济社会发展。



该省将现代技术应用于环境管理和智慧城市建设，以提升民众生活质量。同时，有效实施“北宁省各行业、各领域人工智能应用与发展”方案，旨在实现技术领域的突破性发展，为全省经济增长作出贡献。



第一季度，北宁省电信基础设施持续保持同步发展。该省100%的乡坊已接入专用数据传输网。全省人口实现移动信号覆盖。全省累计安装约849个5G基站，5G网络人口覆盖率已超过92.12%。100% 的村庄和居民小区均已具备固定宽带光纤互联网基础设施等。（完）

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