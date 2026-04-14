自2026年4月15日起需通过VneID进行SIM卡实名认证

越通社河内——自4月15日起，越南科学技术部签发关于手机用户信息认证的第08/2026号通知将正式生效。新规首次允许用户通过国家人口数据库和电子身份认证应用程序（VNeID应用）自行完成用户信息认证。



据第08号通知，手机用户信息认证为强制性规定，旨在确保用户数据的准确性，同时减少“黑SIM卡”，遏制高科技诈骗行为。



对用户而言，这是一个主动核查其所登记电话号码的重要机会。用户可通过VNeID应用查看登记在本人名下的所有电话号码，及时发现已不再使用或不属于本人管理的号码，并确认正在使用的号码，从而在数字环境中更好地保护个人信息安全。



该通知明确了通过VNeID进行实名认证的流程：电信企业将把号码数据同步至国家人口数据库，并更传上VNeID系统，供用户自行登录核验并选择实际使用的SIM卡。



新规并不要求所有用户必须重新认证。已通过VNeID、身份证或带芯片公民身份证完成登记的用户，或用于注册二级VNeID账户的电话号码，无需再次认证，除非自2026年6月15日起发生更换SIM卡设备等情况。



此次实名认证不会在4月15日统一开展，而是分批进行。用户在收到运营商短信或VNeID应用通知后，可按照提示操作：在显示的号码列表中逐一点击，选择“正在使用”或“不再使用”。



对于被用户标记为“不使用”的SIM卡，电信企业需按规定处理：5天内进行单向停机，60天后进行双向停机。



根据规定，自2026年4月15日起，全国用户将通过VNeID应用收到通知，查看登记在本人信息下的手机号码列表。



目前，Viettel、VNPT、MobiFone等运营商已开放My Viettel、My VNPT、My MobiFone，支持用户输入个人信息和公民身份证信息，以便标准化用户数据。



VinaPhone方面表示，对于老年人、不使用智能手机的人群，以及居住在偏远、边境或海岛地区或需要特殊支持的人群，运营商将与乡级公安力量配合，在其居住地提供现场核验支持。



对于尚未完成认证的用户，运营商将分阶段发送通知。只有在规定期限内仍未完成认证的情况下，才会逐步采取措施，包括单向停机、双向停机，直至回收电话号码。（完）

越通社