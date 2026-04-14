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越南国家就业交易服务平台上线 促进劳务供需精准对接

由越南内务部搭建的国家就业交易服务平台于4月14日上午正式上线，网址 www.vieclam.gov.vn。平台上线标志着越南数字劳动力市场建设进程中的重要开端，有助于促进劳务供需精准对接，建设现代化、透明、灵活且高效的劳动力市场，提高就业服务效率，织密扎牢社会保障网，为经济社会可持续发展注入助推力。

越南国家就业交易服务平台上线仪式。图自越通社
越南国家就业交易服务平台上线仪式。图自越通社

越通社河内——由越南内务部搭建的国家就业交易服务平台于4月14日上午正式上线，网址 www.vieclam.gov.vn。平台上线标志着越南数字劳动力市场建设进程中的重要开端，有助于促进劳务供需精准对接，建设现代化、透明、灵活且高效的劳动力市场，提高就业服务效率，织密扎牢社会保障网，为经济社会可持续发展注入助推力。

国家就业交易服务平台的搭建与运营是落实党和政府关于科技发展、创新和国家数字化转型主张，特别是政治局第57号决议和政府第71号决议的具体举措。

越南内务部副部长阮孟姜透露，越南劳动力务工总规模达5360万人，结构相对平衡，是实现国家工业化、现代化目标的重要资源。此外，迄今为止，越南全国共有一百万家内资与外资企业、数万家合作社以及超过600万个体经营户，构成了规模庞大的用工群体，招聘规模、行业和需求呈现出多样性。

通过基于数字数据和参与市场各主体可信身份认证的国家就业交易服务平台实现劳动力供需有效对接，将有助于形成一种现代化、透明、统一的招聘与求职模式；从而降低交易成本，提高人力资源配置效率，促进劳动力市场的灵活性和效率。

内务部部长杜青平表示，就业交易服务平台的搭建工作做到有条不紊、严谨细致、执行力强。评估结果显示，该系统完全满足数据连接与互通的各项要求，并在信息安全与网络安全方面得到充分保障。

国家就业交易服务平台是一项重要的数字基础设施，保障劳动力市场按照市场机制顺畅、透明运行，瞄准“供需精准对接”。（完）

越通社
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