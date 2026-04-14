河内市部署实施文化发展行动计划

越南传统的节日和赛马活动源于民间社区活动，是一种健康的娱乐和体育运动形式，清晰地反映了当地独特的文化和生活方式。越南传统赛马与其他地区赛马的不同之处在于，它是农民“骑手”与他们的驮马之间的比赛。比赛形式为“无鞍赛马”，骑手不借助马鞍和马镫，仅用挽具拴住马匹。他们不用鞭子抽打马匹，而是用缰绳来保持马匹的平衡和控制。