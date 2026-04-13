2026年第一季度越南新设企业同比增长 57.8%

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越南与斯洛伐克的传统友好合作关系不断向前迈进
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。
2026年第一季度越南CPI平均增长3.51%
2026年第一季度，越南平均居民消费价格指数（CPI）同比2025年上涨3.51%。
2026年第一季度越南国内生产总值增长7.83%
2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长7.83%，较2025年同期的7.07%实现显著提升。这一成果在全球形势仍充满不确定性、特别是中东地区冲突持续紧张的背景下，为实现2026年全年发展目标奠定了坚实基础。
2026年第一季度：9类商品出口额超过25亿美元
2026年第一季度，10类产品出口额超过20亿美元，占出口总额的73.7%。其中，电子产品、计算机及零部件以307.24亿美元的出口额位居榜首。
至2035年目标：安全运行宁顺省两座核电站
越南政府总理近期批准了《2035年前和平利用原子能发展和应用战略（展望至2050年）》（以下简称“战略”）。该战略设定了发展和应用原子能的总体目标，以确保安全可靠，有效服务于社会经济发展目标，提高人民生活质量，保护环境和国家能源安全，并为实现2050年净零排放目标做出贡献。
第十六届国会2026-2031年任期：政府成员
越南第十六届国会第一次会议4月8日重点开展人事工作，审议并批准政府副总理、部长及其他政府成员的任命。
第十六届国会任期：越南政府组织结构
第十六届国会任期：越南政府组织结构设有14个部、3个部级机构。
越南力争在2026年实现全国电力总消耗量至少减少3%的目标
越南政府总理近日签署了关于加强节电措施和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号指令。该指令明确指出：确保生产、商业和人民生活所需的安全、稳定、持续的电力供应，是经济增长和国家能源安全的关键、紧迫且至关重要的任务。
加快推进公寓小区电动汽车充电基础设施建设
越南政府总理范明政2026年3月31日签署第27号通知，指示各部委和地方加快推进公寓住宅小区电动汽车充电基础设施建设。通知指出：绿色转型、数字化转型和能源转型是国家未来发展的重点方向，其中向电动交通工具转型已成为必然趋势。
2025年越南全国森林面积超过1497万公顷
根据越南农业与环境部2026年3月31日发布的第1106/QĐ-BNNMT号决定，截至2025年12月31日，全国森林面积（含尚未达到森林覆盖率统计标准的林地）为14,971,553公顷。其中，天然林面积为10,079,366公顷，人工林面积为4,892,187公顷。全国森林覆盖率为42.03%。
防范电信网络诈骗必须牢记的规则
随着科技的快速发展，预计到2026年，网络犯罪将进入一个加剧利用人工智能（AI）的阶段，不法分子通过使用深度伪造（deepfake）、语音克隆以及虚拟人物等手段，以更加隐蔽复杂的方式进行冒充，例如制作虚假视频、冒充公职人员或亲属等。因此，提高警惕、防范网络犯罪不仅在于核实信息，还在于必须建立并严格执行完善的身份验证机制。
应对打击IUU捕捞方面现有不足和局限性的紧迫任务和措施
2026年3月27日，越南政府副总理、国家打击非法、不报告和无管制（IUU）捕捞指导委员会主席陈红河主持召开了第33次指导委员会会议，讨论根据欧盟委员会（EC）的建议，解决打击IUU捕捞方面的不足和局限性的紧急任务和措施。
2026年3月：采购经理人指数（PMI）维持在50以上，达51.2分
2026年3月，尽管中东冲突对制造业企业造成了一定影响，但采购经理人指数（PMI）仍维持在50以上，达到51.2分（2026年2月为54.3分）。当月亮点之一是，3月份产量和新订单均保持增长，但增速较2月份显著放缓。
河内AI摄像头运行三个月发现超过19300起违规行为
最近，河内市公安局交通警察处通报了人工智能（AI）集成交通监控摄像头系统运行3个月的结果。该系统自2025年12月13日投入运行。通过AI摄像头，职能部门已发现超过19300起违规行为。
肉眼“识别”AI视频的几种方法
人工智能生成的视频通过深度伪造技术，以假乱真地模仿真人影像，达到了新的高度，令观众极难辨别真伪。然而，这一领域也正是AI能力尚存诸多局限之处。正因为AI技术尚未完善，信息受众可以通过一些肉眼观察的方法来识别由AI技术制作的视频，从而帮助辨别伪造视频。
从2026年3月26日24时至2026年4月15日下调汽油、柴油税费
越南财政部提请国会审议通过对汽油、柴油等燃料实行免税政策（自2026年4月16日至2026年6月30日）。据此，对汽油（不含乙醇汽油）、柴油和航空燃料的环境保护税税额降为每升0越盾；对各类汽油征收的特别消费税税率为0%。
河内首都发展若干具体指标
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出河内首都发展若干具体指标。
未来时期河内首都发展的五大观点
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出了未来时期河内首都发展的五大观点。
10名越南模范青年名单揭晓
3月20日，越南胡志明共青团中央公布了2025年10名越南模范青年名单和9名越南展望青年代表名单。
越南的16个东盟遗产公园
越南是东南亚拥有东盟遗产公园数量较多的国家之一。截至目前，全国已有16处区域被认定为东盟遗产公园，位居区域前列，彰显了越南在生物多样性保护领域的积极作为与显著成效。