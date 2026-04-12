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越共中央总书记、国家主席苏林：建设全面强大的第一军区武装力量

4月12日上午，越南国防部第一军区党委、司令部在太原省举行“人民武装力量英雄”称号授予仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林代表党、国家和中央军委向第一军区授予这一崇高称号。

越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林代表党、国家和中央军委向第一军区授予"人民武装力量英雄”称号。图自越通社
越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林代表党、国家和中央军委向第一军区授予"人民武装力量英雄”称号。图自越通社

越通社太原——4月12日上午，越南国防部第一军区党委、司令部在太原省举行“人民武装力量英雄”称号授予仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林代表党、国家和中央军委向第一军区授予这一崇高称号。

苏林在仪式上发表讲话时表示，在整个建国卫国历史中，在整个建国和卫国历史进程中，越北-第一军区始终占有特别重要的地位，是祖国东北方向的重要战略屏障、革命根据地和越南革命武装力量的摇篮。在任何情况下，第一军区武装力量始终保持“胡伯伯部队”的优良本质和传统，与人民保持血肉联系。凭借80多年来取得的优异成绩，第一军区荣获了党和国家授予的多项崇高奖励。

苏林表示，第一军区辖区边境线长、地形复杂、多民族聚居，敌对势力经常利用民族、宗教、人权等问题制造分裂、破坏稳定。因此，军区武装力量必须始终主动掌握辖区情况，及早预测、准确评估形势，及时提出参谋建议，构建坚实的防御区，把国防与安全、外交以及经济社会发展紧密结合，未雨绸缪，维护边境主权和辖区稳定。

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越共中央总书记、国家主席苏林参观第一军区武器装备展示区。图自越通社

苏林要求继续建设全面强大的第一军区武装力量，首先是政治过硬；确保每名干部、战士绝对忠诚于党、祖国和人民；按照精、简、强以及革命化、正规化、精锐化、现代化方向建设力量；提高训练和演习质量，提升指挥能力、机动能力和作战能力，特别是在边境、偏远地区和少数民族地区。

同时，第一军区要继续发挥战斗队、工作队和生产队的作用；加强群众工作、宣传教育和斗争，挫败利用民族、宗教问题进行破坏、分裂全民族大团结的阴谋。军区还要切实保障后勤、技术和财政工作，加强生产保障能力，厉行节约，有效管理和使用装备；主动开展科学技术研究与应用，推进数字化转型，提高民防、搜救以及应对灾害和疫情的能力。

苏林要求集中建设军区党委真正廉洁、强大，在政治、思想、组织、道德和干部等方面成为典范；严格贯彻落实中央关于党的建设和整顿的各项决议、结论，并同学习贯彻胡志明思想、道德、作风紧密结合；坚决防止思想退化、“自我演变”、“自我转化”；建设一支德才兼备、具有能力和威信的干部队伍。发扬“忠诚、先锋、团结、决胜”的传统，苏林相信第一军区广大干部、战士将继续团结一致，圆满完成党和人民赋予的各项使命任务，无愧于人民武装力量英雄称号，为捍卫越南社会主义祖国、推动国家迈向富强、文明、繁荣、幸福的新发展阶段作出新的更大贡献。（完）

越通社
#苏林 #第一军区 #“人民武装力量英雄”称号 #胡伯伯部队 越南
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越南—新纪元

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