越共中央总书记、国家主席苏林：突破性行动，将决策转化为成果

越通社河内——越共十四大提出了明确要求：决议不仅要正确，更要通过坚决、实质有效的行动来落实，坚决反对形式主义，不让决议出现“迟滞”现象。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在接受媒体记者采访时强调，必须大力革新领导方式，严明执行纪律，加强政治思想工作、检查监督，并组织到底的行动，使十四大决议迅速付诸实践。



记者：党的十四大确立了一个历史性愿景。舆论和人民非常关心如何使重大决策尽快付诸实践。您多次强调要消除“迟滞”，从“说”强力转向“做”和“做出实效”。请您进一步阐明在当前背景下这一行动思维的内涵？



苏林同志：党的十四大决议是全民族智慧、意志和奋发图强精神的结晶；决议的价值只有在通过坚决、同步和有效的行动组织落实时才能得到充分彰显。越南革命的实践表明，国家的一切成就都与正确主张转化为具体成果的时期紧密相连，其中组织落实环节起着关键作用。



我们坦率地认识到，目前最大的瓶颈不在于缺乏路线，而在于将路线转化为具体发展变化的能力。国家治理的效力、效率，行政纪律、规矩以及政策执行质量，在一些地方与国家发展要求之间仍存在差距。因此，本任期贯穿始终的精神是化意志为行动，化决策为成果；言必行，行必果，行必速，行必准，行必决，行必彻，行必效。



未来5至10年对党和国家以及国家的战略目标具有决定性意义。如果我们因为犹豫不决、回避推诿、因循守旧或等待观望、推卸责任而浪费哪怕短短一段时间，付出的代价至少是丧失整个民族的发展机遇。



因此，当下的行动命令是必须切实从“认识正确”转向“落实有效”，从“颁布主张”转向“创造实际产品和成果”。各级党委、党组织、每一位干部、党员，特别是主要负责人，必须以身作则，率先垂范，把事情做到底、做实在，拿出实质性的成果，让人民从任期伊始就能享受到。

2026年1月19日，党和国家领导人与出席越共十四大的政府党委代表团合影留念。图自越通社

记者：请问在本任期内，如何革新组织实施方式，从行政管理命令强力转向基于结果的治理，以消除执行环节的堵点？



苏林同志：越共十四大确定体制是“突破口的突破口”，先行铺路。体制不仅是国家管理工具，更要成为发展动力，释放生产力，疏通社会资源，为创新创造营造有利环境。要消除堵点，首先必须革新思维和组织实施方式。



第一，必须坚决核查、完善法律体系、机制、流程、手续，以打通所有堵点。精神是：哪个层级有障碍，哪个层级就要主动修改，不等待、不推诿。必须强力从管理、审批思维转向发展建树和服务思维；从侧重事前检查转向在符合条件的领域加强事后监管；从偏重手续的做法转向偏重结果的做法。



第二，必须改变衡量标尺。不能再以报告的厚度或会议的数量作为评估任务完成程度的主要依据。评估一个组织、一名干部，要看具体的发展成果、工作进度、社会效益，以及人民和企业的满意度。所有行动计划都必须量化、可衡量，并有明确的路线图。



第三，必须按照效力、效率方向，并结合党的执政方式革新来精简组织机构。中央决定将越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社、越南社会科学翰林院、越南科学技术翰林院从政府所属机构转为党中央直属事业单位，同时将这5个单位的党委从政府党委移交至中央党机关党委，这是一项非常重要的组织调整。这不仅是机构的精简，更是领导方式的调整，旨在加强中央对思想、宣传、战略科学等特别重要领域的直接、常态化指导。



第四，所有重大的项目、方案、计划都必须明确目标、进度、责任人、实施资源以及检查监督机制。只有这样，才能杜绝“上热下冷”、“精神对头，执行卡壳”的状况。

记者：您已明确指出，落实决议必须与党的执政方式革新相结合，其中人的因素以及政治思想工作起着特别重要的作用。那么，请问当前提出的核心要求是什么？



苏林同志：在新的阶段，革新领导方式必须朝向建设一个现代、遵守规矩、透明、高效、服务人民的国家治理体系。要做到这一点，决定性因素仍然是人——首先是干部、党员队伍，尤其是主要负责人。当前提出的要求不仅仅是具备一般的品德和能力，更要有执行力、有实干的思维、有将工作组织到底的能力，并敢于为共同利益承担责任。



与此同时，必须特别重视党内的政治思想工作。刚刚结束的二中全会颁布了关于党内政治思想工作的规定。这是非常新的、在当前阶段非常必要的内容，因为我们正在同时部署多项重大主张，大力改革，大力创新；如果不能保持政治定力，不能形成党内高度统一和社会共识，那么正确的主张也难以达到预期的结果。



政治思想工作必须真正起到先行铺路的作用；不能搞形式主义，也不能只停留在传达学习决议、走完程序步骤的阶段。核心在于必须将政治思想工作的要求具体化为各级党委、党组织、每一位干部、党员的责任；严明言论纪律，巩固信心，锻造政治本领，提高战斗力，并创造动力，激励干部为了共同利益敢于思考、敢于行动、敢于突破。



对于干部队伍，必须坚决克服“擅长参谋、弱于执行”的状况。在组织执行中，必须确保“六个明确”：明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确责任划分、明确权力范围、明确产出成果。杜绝以集体名义掩盖个人责任的情况；同时，要有保护敢于革新、敢于担当者的机制。执政党必须深刻贯彻“以民为本”的观点，把人民的幸福和满意度作为衡量党组织和整个政治体系工作成效的标尺。

锤镰标志、党旗和国旗庄重地布置在河内奠边府—独立—朱文安路口，迎接越共第十四次全国代表大会。图自越通社

记者：为确保十四大决议及中央各项新决议得到严肃、有效的落实，党的检查、监督和纪律工作需要如何革新？



苏林同志：检查、监督不是最后才做的工作，更不是在事情发生后仅仅处理违规行为。这是党的一种非常重要的领导方式，是控制权力、维护纪律纲纪、确保各项主张决议得到严肃、正确落实的工具。



首先，必须深刻领会并切实落实好中央关于革新、提高党的检查、监督和纪律工作效力的新决议。中央在这一领域颁布新决议，表明当前发展阶段的要求非常高：快速发展必须与严明纪律纲纪并行；机制更宽松，权力控制就要更严格；分级分权更加强，政治责任就要更加明确。



第二，必须将检查、监督工作强力转向以预防为主，做到未雨绸缪；在运行过程中及时发现风险，不让局限和缺点积累成大错误。各级党委、党组织、每个党支部、每位党员都必须明确这是自己的政治责任；不能完全推给检查机关。检查必须与每一项行动计划、每一项核心任务、每一个项目、每一位负责人的承诺挂钩。



第三，政治局、书记处已成立由政治局委员、书记处书记直接担任团长的检查、监督团，对直属中央的全部党组织，其中包括中央各党委、各省委、市委的十四大决议及中央各项决议、指示的落实情况进行检查。精神是既检查监督，又督促、排解困难，同时发现新做法加以推广，绝不搞形式主义、应付了事。



我本人也已直接与中央军委、中央公安党委召开部署工作会议；同时直接担任对国会党委常委会和河内市委常委会的检查监督团团长。这非常明确地体现了在领导、指导中的表率要求：既然确定检查、监督是党的一种领导方式，那么高层领导就必须亲自做、亲自听、亲自检查、亲自指导、并亲自对结果负责。



最终目标是使整个体系运行得更有纪律、更透明、更坚决、更高效。纪律要促进行动更优；监督要使结果更明；检查要助力排解困难、严明责任、确保十四大决议和中央各项决议在全党得到严肃、统一、有效的落实。

记者：2026年是落实党的十四大决议和军队第十二次党代会决议的开局之年。作为越共中央总书记、国家主席、中央军委书记，您对越南人民军官兵有何嘱咐？



苏林同志：越南人民军始终是先锋、模范、言行一致的力量。在国家发展的新阶段，军队更要发扬好这一传统，在政治本领、行动精神、纪律、工作成效以及组织落实决议的质量等方面真正成为典范。



首先，全军必须深刻领会党的十四大决议、军队第十二次党代会决议以及中央军委的各项行动计划；但领会不能止于认识，必须转化为每个层级、每个军种、每个单位、每个工作岗位上的具体行动。各级党委、党组织、指挥员、政委、政治员必须明确什么事需要立即做、什么事是突破口、谁负责、用什么方式检查。



全军必须特别重视政治思想工作，建设真正纯洁、坚强的军队党委；坚持和加强党对军队绝对、直接的全面领导；保持胡伯伯部队的品质；建设政治强大的军队，以此为根基，提高综合质量、战斗力、战备能力、纪律管理、正规化建设，大力推进数字化转型并向现代化迈进。



我特别关注干部队伍的表率作用。干部职位越高，越要在工作作风、组织纪律意识、敢于思考、敢于行动、敢于担当、言行一致等方面做典范。每位干部必须为了共同利益敢于思考、敢于行动、敢于负责、敢于创新创造；必须得到全面培训培养，满足新形势下军队建设的要求。同时，加强检查监督，严明纪律纲纪；确保各项主张决议得到严肃、有效的落实。



军队落实决议的成果，必须用训练、战备、单位建设、纪律执行以及人民对军队信任度的实质性转变来衡量。高度的决心必须化为明确的成果；行动必须扎实、精准、高效到底。军队必须继续是行动的先锋力量、纪律的模范力量，言行一致，做一件事就扎实做成一件，“决心十倍，行动百倍”，同全党全民一道，胜利实现党的十四大决议，在新时代征程中牢固建设并捍卫越南社会主义祖国。



记者：感谢您接受采访（完）