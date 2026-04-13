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贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议召开

4月13日上午，越共中央政治局、中央书记处在河内举行了研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议的全国会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。

会议以线上线下相结合形式举行，主会场设在国会大厦延鸿厅。图自越通社
会议以线上线下相结合形式举行，主会场设在国会大厦延鸿厅。图自越通社

越通社河内——4月13日上午，越共中央政治局、中央书记处在河内举行了研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议的全国会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。

出席会议的有原越共中央政治局委员、原国家主席张晋创（在西宁省分会场出席）；原越共中央政治局委员、原国家主席梁强；越共中央政治局委员、政府总理黎明兴；原越共中央政治局委员、原政府总理范明政；原越共中央政治局委员、原国会主席阮生雄；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。

会议以线上线下相结合形式举行，主会场设在国会大厦延鸿厅，并连线至全国中央、各省、机关、单位、军区、军种、兵团的36323个分会场，近220万名代表在各分会场参会。会议通过越南国家电视台、越南之声广播电台进行电视和广播直播，并在数字平台及全国34个省市转播，供干部和人民收看、收听。

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越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。图自越通社

根据议程，与会代表听取了以下专题报告：《党章执行规定》、《关于加强党的检查、监督工作的决议及党的检查、监督和纪律工作规定》、《党内政治思想工作规定》、《关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议》、《二中全会关于2026-2030年五年经济社会发展、财政、公共投资、公债借贷和偿还的结论》。

越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表了重要指导性讲话。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决就落实指导意见作了发言。

越通社记者将持续更新会议相关信息。（完）

越通社
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