越中关系发展正处于前所未有的历史机遇期

越通社北京——中国东盟中心秘书长史忠俊在接受越通社驻北京记者的采访时强调，当前中越关系发展正处于前所未有的历史机遇期。



史忠俊表示，中越是山水相连的社会主义友好邻邦，拥有共同理想信念和广泛战略利益。志同道合、命运与共是中越关系的最鲜明特征。



在两国两党最高领导人的战略指引下，中越政治交往空前热络。两党两国高层像走亲戚一样常来常往，及时就中越关系全局性、战略性、方向性问题保持深入沟通，一致同意按照“六个更”总体目标，推动中越全面战略合作向更高质量、更深层次发展，加快构建具有战略意义的中越命运共同体，共同推动社会主义事业在世界百年变局中发展壮大。



前久前，双方在今年中国全国两会和越共十四大结束之际，第一时间召开中越外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议，充分彰显了两党两国关系的高水平和战略性，对外释放了中越携手捍卫政治制度安全、共谋民族发展振兴的明确信号，为动荡世界提供了宝贵的稳定性和正能量。



史忠俊指出，两国务实合作朝着更广维度、更高水平攀升，对各自现代化建设的支撑作用更趋凸显。双方坚持互利共赢，深化发展融合，推动双边贸易额历史性突2900亿美元大关，双方高质量共建“一带一路”、推进中越铁路合作，将进一步打通西部陆海新通道，赋予中国—中南半岛经济走廊更强劲发展动能。同时，双方在清洁能源、数字经济、绿色发展等领域合作成果丰硕，中越命运共同体的物质基础不断强化。



此外，两国间人文交流密切，中越人民论坛、青年友好会见、中越边民大联欢等品牌活动有声有色，“中文热”“旅游热”掀起新浪潮，中越命运共同体民意基础日益巩固。



史忠俊认为，当前，两国都处在各自社会主义建设事业承前启后的关键阶段，站在新的历史起点，双方应沿着两党两国最高领导人指明的方向携手前进，为世界社会主义事业和人类发展进步作出新贡献。



同时，双方应提升战略互信，密切高层交往，加强治国理政经验交流，不断提升执政能力，共同探索治党兴国之路。双方应拓展务实合作，加强经贸投资、基础设施、跨境经济合作区、智慧口岸等合作，推进科技创新、数字经济、人工智能等新兴领域合作。



此外，双方要加强人文交流，办好越南青年赴华“红色研学之旅”，密切文化旅游、教育培训、医疗卫生等领域合作，让两国基层民众可感可及。（完）



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