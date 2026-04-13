文化

在当代生活中弘扬遗产价值

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议标志着思想上的重大转变：从保护转向促进，从维护转向创造性开发，使遗产在当代生活中真正焕发生机。许多地方在落实第80号决议中已取得显著进展，遗产通过新的途径得到唤醒。

春曲交流活动帮助学生了解这一人类非物质文化遗产。图自越通社
春曲交流活动帮助学生了解这一人类非物质文化遗产。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议标志着思想上的重大转变：从保护转向促进，从维护转向创造性开发，使遗产在当代生活中真正焕发生机。许多地方在落实第80号决议中已取得显著进展，遗产通过新的途径得到唤醒。

唤醒文化遗产

在落实第80-NQ/TW号决议过程中，许多地方采取了规范且灵活的措施，发扬当地历史文化遗迹价值，让决议落实到处。富寿省农庄坊的实践是一个典型例子。

富寿省农庄亭遗迹管理委员会副主任丁玉进表示，农庄亭祭祀丁先皇及雄睿王娘氏春公主（民尊为圣母）。近年来，该亭得到了修缮，逐步恢复原始价值，扩展了生态空间，为举办大规模文化节庆活动创造了条件。

不止于修复遗产，当地积极落实第80号决议一事还有助于实现长期的目标，即将遗产转化为发展资源，助力形成文化、旅游和服务空间，不仅是满足民众信仰需求的地方，而且将成为吸引游客的诱人目的地，逐步为当地经济社会发展注入动力。

在清化省，赵婆国家级特殊艺术建筑历史遗迹已成为极具吸引力的旅游目的地。赵婆庙会在保留传统仪式、发扬非物质文化遗产价值的同时，还结合了旅游推介和“一乡一品”（OCOP）展览等活动，扩大游客的体验空间。

特别是，现代科技的应用，如3D投影展示、历史资料数字化、设置互动拍照亭（Photobooth）等，极大增强了互动的深度，使遗产在公众，尤其是年轻人和国际游客眼中变得更加生动。

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东湖民间绘画艺术传授活动。图自越通社

据清化省胡朝城及重点遗迹管理委员会的规划，未来该省将继续加强遗迹修缮，推进数据标准化和数字化，与学校和旅行社的连接，将遗产引入教育与旅游开发，开辟了新的创造空间，提高了当地形象宣传效果，并按照第 80 号决议的方向，朝着现代化和专业化方向推动经济社会发展。

遗产——发展的重要资源

第80-NQ/TW号决议强调，遗产不仅是历史的结晶，更是重要的内生资源，在发展过程中发挥着关键作用，并创造国家软实力。秉持这一精神，遗产保护不再局限于维持原状，而必须与在当代生活中发扬其价值的要求紧密结合，确保传统与现代、保护与开发之间的和谐统一。

第80号决议的重要目标之一是构建文化生态系统，促进创新，其中企业是动力，人民既是主体又是中心。该目标还强调全面识别并高效开发文化资源；以文化遗产为中心，以数字文化资源为优势，旨在实现文化价值的保护、发扬与可持续发展目标。同时，为人民参与文化资源的生产、消费、评议及利益共享创造便利条件。将文化遗产价值的保护、修缮与发扬融入环境、文化、经济、社会等可持续发展目标中，与社区生计紧密结合，逐步形成遗产城市，发展遗产经济，助力完善文化生态系统。

越南民间文艺协会主席黎鸿理教授认为，第80号决议为文化遗产价值的保护与发扬创造了便利条件。当遗产得到重视并获得相应投入时，不仅有助于传承传统价值，还能提高民众的精神文化生活水平，并带来经济效益。由此，遗产将成为发展文化产业的重要资源，助力建设一个既现代又富有民族特色的文化产业，为地区和世界文化生活作出出积极贡献。

部分文化专家和管理者认为，至关重要的是将遗产置于保护与发展的和谐关系之中。当遗产通过新思维、新技术以及社区的参与得到“唤醒”时，它不仅能得到保护，还将成为强劲的资源，助力越南文化在新纪元中走向世界。（完）

越通社
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