文化

越南木偶戏探索创新发展路径

尽管被视为吸引游客的“特色产品”，但越南木偶戏艺术在保护与发展方面仍面临诸多挑战，亟需探索发展新路径，实现既保持本色又融入当代潮流。

越南水上木偶戏表演。图自越通社
越南水上木偶戏表演。图自越通社

越通社河内——尽管被视为吸引游客的“特色产品”，但越南木偶戏艺术在保护与发展方面仍面临诸多挑战，亟需探索发展新路径，实现既保持本色又融入当代潮流。

随着快速的城镇化进程，许多传统水上木偶戏班的表演空间正在逐渐缩小。河内舞台协会主席、人民艺术家阮黄俊表示，1986年，越南北部地区曾有27个木偶戏班，但至今仅剩14个。许多原始剧目和剧本已经失传，给恢复和保存工作带来困难。舞台研究、理论和评论人才严重缺乏，为木偶戏的长远发展造成了巨大的知识基础空白。

以河内市书林乡陶淑木偶戏班的现实情况为例，班长邓明兴感到担忧的是，尽管每年仍然开设木偶培训课程，但年轻人在学完后并不热衷于从事这个职业。此外，对艺人的待遇制度还存在不足，演出场次又不固定，因此很难留住他们从事这个行业。

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越南水上木偶戏表演。图自越通社

越南木偶戏还面临着适应现代生活的压力，尤其是在与许多娱乐艺术形式的竞争格局中。目前木偶艺术的观众主要是国际游客，其中水上木偶是更受关注的类型，因为这是越南独有的独特民间舞台形式。对于国内观众而言，除了通过与学生、儿童以及学校的演出合同之外，木偶戏尚未真正展现出其吸引力。

为了让越南木偶戏在当代潮流中拥有生命力，专家认为，应关注在当地的各个传统木偶戏班建设创意文化空间。

陶淑水上木偶戏班班长邓明兴认为，需要各级部门更多地关注，支持投资设备、升级基础设施，并出台系列政策以激励艺人从事、坚守和传授技艺。

优秀艺术家、升龙木偶剧院原院长黎文午表示，需要更多地关注木偶造型艺术，投资建设木偶“保护馆”，以保存历史资料和古老木偶的形象，帮助后代了解其起源、标准和传统技艺。

越南舞台艺术家协会主席、人民艺术家郑翠未肯定，将木偶戏带入学校是培养年轻人对木偶艺术的兴趣和热爱的可持续解决方案。各剧院、木偶戏班需要发挥创造能力，将学生们的文化、历史课程生动地呈现在木偶舞台上。

凭借其独特性和形象叙事的能力，越南木偶艺术具有强大的潜力参与文化产业链。若得到系统性的投资，越南木偶戏还可以成为特色文化品牌。（完）

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#越南木偶戏 #探索 #创新发展 #路径 #河内舞台协会主席阮黄俊
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