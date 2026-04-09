文化

遗产数字化：“唤醒”记忆 激发发展资源

越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议不仅为经济社会发展指明了方向，还为保护与弘扬文化价值开辟了机遇。

安子名胜古迹和历史遗迹区2012 年成为国家级特殊文化遗产， 2025 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。图自越通社
安子名胜古迹和历史遗迹区2012 年成为国家级特殊文化遗产， 2025 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议不仅为经济社会发展指明了方向，还为保护与弘扬文化价值开辟了机遇。

在数字时代，遗产逐渐被“转化”为数据，数字化进程既保护传统价值，又为经济社会发展注入动力。

诸多地方的实践表明，遗产数字化成为了必然要求，有助于让遗产在现代生活中“活”起来。

以科技“唤醒”遗产价值

遗产数字化的最显著的表现是应用科技，提升公众的准入能力。

永福省积极应用现代技术，既保护与发扬遗产价值，又推广和开发旅游，为游客带来全新的体验。

永福博物馆近期推出了“63 Stravel”智能应用程序，专门介绍富寿文庙的建筑和文化价值。游客可能登陆该应用程序或在场扫二维码，就即可聆听关于文庙信息的越南语、英语、韩语和日语等4种语言自动解说。

河内也是将技术应用于遗产保护领域的领先城市。文庙-国子监、升龙皇城、火炉监狱遗迹和唐林古村等地推行电子门票、整合二维码、智能闸机和在线支付等服务，增加游客的体验。

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

另外，实现展览空间和展品数字化，并结合虚拟导览，使参观者能够使用智能设备了解遗产，从而提升了文化遗产地对游客的吸引力。

另外，安江省和海防市也推进遗产数字化，为游客和人民提供充满活力和意义以及真实的文化体验，让游客在智能设备上能了解各文化历史遗迹的价值。

以上例子表明，科技正在打破时空壁垒，使文化遗产更贴近公众，尤其是年轻一代。

在数字时代中保护遗产

数字化在可持续保护遗产起着重要作用。

永福省的目标是到 2030 年对全部省级遗迹、文物、古物和非物质文化遗产等资料和文件实现数字化。因此，该省加大对信息技术设备的投入，推进数字化建设，建立文化遗产、文献、文物和古物的数据库，建设和完善数据库管理软件和永福省文化遗产信息门户网站，加大信息技术的应用力度，提升文化遗产领域工作人员的数字化转型知识和技能。

海防市技术应用和遗迹数字化项目取得了切实成果，有利于保护、管理与弘扬当地遗产价值，推动旅游业可持续发展。

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被列为国家级非物质文化遗产名录的安江省高棉族斋儋（Chhay-Dăm）鼓舞。图自越通社

为革新各遗迹区价值的保护与弘扬方式，昆山-劫泊（Côn Sơn - Kiếp Bạc）国家特别遗迹区管理委员会正积极应用数字技术，安装了二维码扫描系统，并更新了各遗迹的VR 360全景内容。

与此同时，安江省遗迹管理委员会将继续通过二维码系统、3D技术和VR 360等技术推进遗产数字化，充分利用数字技术的优越性，通过Facebook、YouTube和TikTok等社交网络传播当地历史、文化和节庆的图片和食品，让安江风土人情形象更贴近公众和游客。

将文化价值转化为发展资源

遗产数字化的核心在于将文化价值转化为发展资源。

事实上，应用科技后，许多地方接待游客数量显著增加。例如，在西宁省，得益于加大宣传力度，并在遗产管理和推广方面应用数字技术，该省已成为越南旅游版图上一个极具吸引力的目的地。

据西宁省文化体育旅游厅的消息，该省设定大力推进文化价值保护与弘扬，并将其与旅游和文化产业的发展相结合的目标。因此，西宁省着力打造特色旅游产品，提升服务质量，塑造“安全且富有吸引力的西宁旅游”形象。

数字技术与文化遗产的和谐相结合不仅助力西宁省保护历史记忆并发扬传统价值观，还为当地旅游业蓬勃发展创造了机遇。这对于西宁省而言是提升其在越南旅游版图上地位的正确方向，同时为游客提供新颖、充满活力且令人难忘的体验。

另一方面，河内市遗产数字化不仅限于存储和保存，还有助于打造适合新时代公众的优质数字文化产品。由此，遗产得以广泛传播，提升其经济价值，并巩固河内在全球旅游版图上的地位。

凭借政府的决心、企业和社区的支持，河内有望成为地区领先的智慧和可持续旅游中心之一。

越南民间信仰文化研究与保护研究院院长黎怀南认为，当数据实现标准化和统一后，将避免信息偏差，为将遗产引入教育、研究和商业产品开发奠定坚实基础。届时，遗产不仅得到保护，而且真正成为国家发展的资源。（完）

越通社
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