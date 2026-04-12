高平省传承传统手艺为旅游业开辟发展之路

越通社高平省——在工业社会不断发展的背景下，许多传统文化价值正面临流失的风险。然而，在高平省，游客仍能清晰地感受到这里各民族世代相传的文化色彩。当地民众始终坚持维护传统手工艺，将本土文化产品推向国内外市场，为本省旅游品牌打造独特亮点。

织锦手艺是当地最具代表性的传统手艺之一。如今，头巾、包袋、装饰品等织锦产品日益受到游客青睐，甚至多次出现在“高平山水全球地质公园”框架下的联合国教科文组织（UNESCO）相关活动中。

除了织锦，怀考（Hoài Khao）的钱瑶（Dao Tiền）族人以其在靛蓝布上精湛的蜂蜡绘图技术而闻名。而广渊（Quảng Uyên）的侬安（Nùng An）族人则大多从事手工艺村的制香、造纸及靛蓝染色等传统行当。在缯上（Dìa Trên）造纸村，许多家庭已坚守此业数十年，完整保留了从浸泡树皮、捣碎成粉到浇纸成型的所有工序。从色彩绚丽的织锦、芬芳的草本香到质朴的传统纸张，每一件产品都承载着社区的文化故事。

近年来，随着旅游业的发展，许多传统文化价值被开发成为旅游产品。民众在保护遗产的同时，不断创新以传播地方特色。许多由社区维护和创新的文化产品也在各类交易会和旅游活动中得到广泛推广。从织锦、草本香到卷粉（bánh cuốn）、仙草果冻（thạch đen）、考饼（bánh khảo）、熏腊肠等特色美食，共同构成了别具一格的文化空间。正是这些由民众亲手制作的手工艺品，成为了推介地方旅游形象的“使者”。

这里还拥有板约（Bản Giốc）瀑布、北坡（Pác Bó）、神眼山等著名旅游景点。游客不仅可以观赏美景，还能亲身体验由当地民众组织的文化活动。

许多岱依（Tày）族人发展了社区旅游模式。游客可以参与制作糕点，倾听有关当地习俗的故事，欣赏天曲（Hát Then）与天琴（Đàn Tính）表演。这些体验有助于游客深入了解当地文化，使其旅程更具意义。

值得注意的是，许多家庭已大胆利用传统手艺创业，逐步将本土文化价值转化为经济产品。目前，全省共有174个“一乡一品”（OCOP）产品，其中一半以上由民众直接生产或创业开发。

这些发展方向契合了在保护与发扬文化遗产价值，将文化视为精神基础，也是经济社会发展资源的主张。高平省人民委员会确定，将文化保护与旅游发展相结合，为民众创造可持续的生计。（完）