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“培育贤才中心”在捷克正式挂牌 助力越裔青少年全面发展

近日，在捷克越南文化艺术协会的支持下，培育贤才中心（HITA）正式揭牌。此次活动不仅标志着一种新型教育模式的诞生，也为在欧洲的越裔青年一代在培养智慧、人格及本领方面开辟了富有意义的新方向。

各位代表和嘉宾合影。图自越通社
各位代表和嘉宾合影。图自越通社

越通社布拉格——近日，在捷克越南文化艺术协会的支持下，培育贤才中心（HITA）正式揭牌。此次活动不仅标志着一种新型教育模式的诞生，也为在欧洲的越裔青年一代在培养智慧、人格及本领方面开辟了富有意义的新方向。

在仪式上，培育贤才课程研发者及创始人阮逢风分享了“贤才十三种德行图谱”，这是该中心培训计划的核心基石，旨在帮助青少年在道德、思维和人格方面实现全面发展。

在活动框架内，与会代表和嘉宾共同聆听了世界杰出人物的故事，从而拓宽了关于思维、认知及自我提升历程的视野。

中心主任绸·特拉诺娃（Lụa Tranova）认为，教育不仅要传授知识，更需为年轻一代滋养品德、思维及生活价值，特别是在人工智能飞速发展的时代。

该活动是“播种品德、开启智慧”旅程的里程碑，旨在培养出一批既拥有扎实知识，又深蕴民族文化底蕴，且全面发展的捷克及旅欧越裔新生代。此外，当地社区也对未来在捷克建立“智力体育中心”寄予厚望，将其作为提升海外越南人的智力水平与技能的重要一步。（完）


越通社
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