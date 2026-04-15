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拓展地理空间 为旅游业发展注入动力

随着全国范围内行政区划调整方案的部署（从63个省级单位合并为34个），越南各省市开启了全新的发展格局。这种规模效应带来了更丰厚的资源储备，并为各经济部门拓展了战略空间。其中，旅游业脱颖而出，成为集中体现资源、文化及区域联动优势的核心领域，充分彰显重构发展空间布局所带来的显著成效。

宣光省的一个文化旅游村吸引众多游客前来参观和体验。图自人民报
宣光省的一个文化旅游村吸引众多游客前来参观和体验。图自人民报

越通社河内——随着全国范围内行政区划调整方案的部署（从63个省级单位合并为34个），越南各省市开启了全新的发展格局。这种规模效应带来了更丰厚的资源储备，并为各经济部门拓展了战略空间。其中，旅游业脱颖而出，成为集中体现资源、文化及区域联动优势的核心领域，充分彰显重构发展空间布局所带来的显著成效。

拓展地理空间，深挖文化资源

在河江省与宣光省合并后，新的宣光省不仅在地理上得到了扩张，更形成了一个结构迥异于以往的旅游空间。

这种整合创造了一个多层次的旅游整体，既具备深厚的历史文化底蕴，又拥有独特的景观规模，从而增强了对游客的吸引力及体验连接性。其主导产品群包括：红色旅游（历史文化）、民族文化旅游、结合名胜古迹的社区旅游、心灵旅游以及其他特色体验空间。

宣光省选择了“纵向重构”的策略，以文化为贯穿始终的“源泉”，将各旅游景点连接成一个多层次的体验生态系统。这一举措能够延长游客的行程，更重要的是提升了各旅游景点的品牌价值。

而嘉莱省在与平定省合并后，拥有了从海洋到高原的资源结构，融合了森林、海洋与多样化的文化特色，为新嘉莱省开辟了旅游发展空间。西原文化与沿海海洋文化的交融，塑造了多层次、差异化的旅游特色。这是嘉莱省在国家旅游版图中突出的竞争优势。

加强区域联动，促进旅游发展

专家认为，区域旅游联动是必然趋势，有助于连接各地方、构建特色产品并提高竞争力。该模式创造了全新的行程，克服了产品重复的问题，并发挥了各地的潜力。

在新的旅游发展格局中，河内、胡志明市、岘港等大城市的角色尤为重要。这被视为推动区域联动走向专业化与高效化的具体举措。

实践表明，河内与嘉莱之间的合作空间巨大，互补性强。在此基础上，河内与嘉莱具备加强协作的诸多条件，涵盖航线对接、客源市场共享、企业系统联合以及旅游产品多样化等方面。这种联动不仅连接了两地，还可拓展至南中部沿海及西原地区，从而提升当地旅游产品的附加值，为游客提供更丰富的体验。其他许多地方也完全具备开展旅游发展合作的机会。

旅游业作为综合性经济产业，正成为遗产保护与经济发展，以及地方特色与区域整合之间的桥梁。基于这一导向，旅游业有望为实现两位数国内生产总值（GDP）增长目标做出积极贡献，成为服务经济产业的重要动力，并推动经济结构向绿色、数字化及可持续方向转型。（完）


越通社
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从决议到实践

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